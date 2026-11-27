Турската компания Kıraç Galvaniz официално е уведомила своите акционери, че е спечелила поръчка за доставка на мантинели в България на стойност 38,550 млн. евро. Договорът е бил подписан и началната дата на изпълнението му е 1 декември т.г., като ще се доставят мантинели в Северозапдна и в Югозападна България.

В съобщението, което е публикувано в турската платформа за публично оповестяване Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) на 26 ноември 2026 г. под борсовия код на дружеството TCKRC, пише още, че компанията очаква резултатите от още две обществени поръчки в България, без да уточнява за какво са.

Съобщението на Kıraç Galvaniz излезе тази сутрин и в две турски финансови медии: Borsa Gündem и Investing.com Турция. За него съобщи малко по-рано тази сутрин и депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков.

Подобна обществена поръчка в България обаче не е обявявана, показва проверка в централния регистър на Агенцията за обществени поръчки. Причината е, че това е инхаус договор, който се сключва по вътрешни правила на държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД.

На сайта на дружеството наистина има обявена процедура за доставка на мантинели за тези два региона, както и за останалите. Срокът за подаване на офертите за Северозапдна и Югозападна България е бил 11 ноември. Публикувани са всички необходими документи – спесификации на мантинелите, които поръчителят търси, образци на договорите и отговори на писмено зададени въпроси от кандидати, но без да е посочено нито кой е кандидатствал, нито кога са отворени офертите, още по-малко – че е сключен договор.