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Hyundai и Kia подадоха заявка за патент на изцяло автоматизирана система за зареждане на електрически превозни средства. Иновативната технология измества стандартния порт от каросерията и осъществява преноса на енергия директно през главините на колелата.

Конструкцията елиминира напълно нуждата от човешка намеса. След паркиране на автомобила, зарядната станция сама локализира колелото, отвива защитната капачка на главината и включва конектора. При приключване на зарядния цикъл механизмът изключва кабела и поставя капачката обратно на мястото ѝ.

Новото инженерно решение улеснява автоматизацията, тъй като колелата осигуряват предвидим и стандартизиран достъп за роботизираните зарядни станции, независимо от модела на автомобила.