Специалното събитие „Износ за Китай" в Швейцария се състоя на 26 ноември в Цюрих. Около 120 представители на търговски асоциации и предприятия от двете страни участваха в събитието и проведоха преговори и срещи за установяване на контакти.

Представители на Швейцарската агенция за търговия и инвестиции, Швейцарско-китайската търговска камара и Швейцарско-китайската икономическа асоциация заявиха в своите изказвания, че актуализацията на Споразумението за свободна търговия между Китай и Швейцария не само ще намали значително митническите бариери в двустранната търговия, но и ще създаде благоприятни условия за двупосочни инвестиции в услугите и производството.

През същия ден в датската столица Копенхаген се проведе и още едно от събитията „Износ за Китай". Заместник-генералният директор на Генерална дирекция „Търговия и икономическа сигурност" на ЕК Денис Редоне заяви, че Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС и Китай разполагат със солидна основа за сътрудничество. ЕС приветства различните мерки, предприети от Китай за разширяване на вноса. Очаква се поредицата от събития „Износ за Китай" да донесе повече практични резултати и да помогне на висококачествените европейски стоки да навлязат на китайския пазар.