Това лято Европа беше обхваната от гореща вълна, а китайските климатици се оказаха сред най-търсените стоки. В Малайзия млади потребители се редяха на дълги опашки пред магазините на веригата за напитки и сладолед Mixue Ice Cream & Tea. Междувременно луксозният SUV Zeekr 9X дебютира на пазара в Обединените арабски емирства и привлече значителен брой поръчки. Тези примери показват нарастващото присъствие на китайските марки на международните пазари. От автомобилите и домакинските уреди до онлайн игрите и късите сериали, все повече китайски компании разширяват дейността си извън страната. Пред тях обаче стои и по-сложната задача – не просто да навлязат на чуждите пазари, а да изградят трайно присъствие и разпознаваемост.

Стабилната технологична основа е сред ключовите предпоставки за успешното навлизане на китайските марки на международните пазари. „Технологиите определят дали едно предприятие може да навлезе на даден пазар, а брандът – дали може да се задържи на него", посочва Дун Минджу, председател на компанията за домакински уреди Gree Electric. Тя разказва за показателен случай от 2025 г., когато испански турист открил в магазин на Gree в Чънду перална машина с функция за химическо чистене. Впечатлен от продукта, той бил готов да плати 9000 юана за транспортирането му до Испания.

Този пример илюстрира една по-дълбока промяна в интернационализацията на китайския бизнес. Излизането на международните пазари вече не се свежда единствено до износ и продажба на продукти. Все по-важно става китайските марки да изграждат доверие сред местните потребители, да утвърждават своята репутация и да се превръщат в техен траен избор. Именно способността да съчетават технологични предимства с разпознаваем бранд ще определя следващия етап от глобалната експанзия на китайските компании.

Навлизането на европейските пазари обаче поставя пред китайските компании предизвикателства, които не се ограничават до качеството и конкурентоспособността на техните продукти. Пиер Мирошников, заместник-председател на Китайската търговска камара в Белгия и на Китайската търговска камара за Бенелюкс, отбелязва, че трудностите често произтичат от смесването на износа с изграждането на устойчив бранд. Според него китайските марки трябва да преодолеят два основни прага – спазването на местните регулаторни изисквания и изграждането на доверие сред потребителите. Това изисква отказ от ценовата конкуренция като основен инструмент и поставяне на по-силен акцент върху надеждността, безопасността и бързото местно обслужване.

Изграждането на локална инфраструктура и обслужване е важна стъпка в тази посока. Джан Чунйен, генерален директор на отдела за връзки с обществеността и бранда на Changan Automobile, посочва, че компанията вече разполага с 22 производствени бази в чужбина. Паралелно с това тя развива мрежа от центрове за резервни части, сервизни бази и кол центрове в ключови региони. В Европа са изградени четири регионални склада за резервни части, които позволяват доставките до основните градове да се извършват в рамките на един ден, а до останалите части на континента – до 72 часа.

Освен технологичната конкурентоспособност и спазването на регулаторните изисквания, трайното установяване на чуждите пазари изисква и дългосрочна стратегия. Според някои проучвания периодът, необходим на китайските марки, за да изградят известност на международните пазари, се е съкратил значително – от над десет години до около 3 до 5 години. Това ускоряване на процеса обаче не отменя необходимостта от последователни инвестиции и устойчиво присъствие. „Присъствието на китайските марки в Тайланд е очевидно за всички, но някои само са навлезли на пазара, докато други действително са се установили", коментира Ян Шудзие, заместник-председател на Китайската търговска камара в Тайланд. По думите му част от компаниите се ориентират предимно към краткосрочните възможности за растеж на потребителския пазар и остават уязвими към колебанията на валутните курсове и митническите тарифи. За разлика от тях предприятията с дългосрочна перспектива инвестират в изграждането на местна бизнес екосистема, обучават кадри, съобразяват се с местната култура и поемат социална отговорност. Така подходът постепенно се променя – от обикновено навлизане на чужд пазар към дългосрочно развитие заедно с местната икономика и общество.

Доверието на международните потребители не се изгражда за кратко време. То изисква компаниите да създават и споделят стойност заедно с местните партньори и да се интегрират в средата, в която развиват дейността си. Уан Ънхао, бранд директор на Haier Group, посочва, че компанията следва стратегия за задълбочаване на локалното присъствие чрез интегриране на научноизследователската и развойната дейност, производството и маркетинга. Haier вече разполага с над 60 производствени бази в чужбина и разработва продукти, съобразени с конкретните потребности на отделните пазари. Сред примерите са хладилници с по-голям капацитет за руските потребители, климатици с усъвършенствани функции за стерилизация, подходящи за влажния климат в Югоизточна Азия, както и модели, адаптирани към използването на слънчева енергия за африканските пазари с нестабилно електрозахранване. Наред с това компанията променя и подхода си към потребителите – вместо да разчита единствено на традиционната реклама, тя ги привлича чрез спортни събития и други инициативи. Така акцентът постепенно се измества от предлагането на отделни продуктови функции към цялостни интелигентни решения за ежедневието.

Според представители на бранша успешният преход на китайските марки от излизане на международните пазари към трайно установяване на тях изисква съчетание от технологична конкурентоспособност, ефективно управление на рисковете и дългосрочен ангажимент към местните пазари. Необходими са не само инвестиции и адаптиране към местните условия, но и готовност за изграждане на партньорства и съвместно развитие с местните общности.