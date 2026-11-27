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През първите три тримесечия на 2026 г. Шанхай привлече около 6,26 милиона чуждестранни туристи, което представлява ръст от 29,5% в сравнение със същия период на предходната година — вече близо до рекордните 7,23 милиона, регистрирани за цялата 2025 г., съобщава „People's Daily".

Южна Корея, Русия, САЩ, Тайланд и Малайзия бяха сред основните страни-източници, а пристигащите от далечни дестинации в Европа и Северна Америка продължиха да отчитат възстановяване в туристопотока.

Шанхай последователно разширява отварянето си към света на високо ниво, привличайки все по-голям брой чуждестранни посетители и инвеститори.

Големи събития като Световната конференция по изкуствен интелект, състезанието „WorldSkills", Международният фестивал на изкуствата и панаирът на сценичните изкуства в Шанхай, както и Китайското международно изложение за внос, привлякоха бизнесмени, участници в състезания и туристи от цял свят.

Мултинационалните компании продължават да разширяват присъствието си в града. На 18 ноември Шанхай призна 30 регионални централи на мултинационални компании и 15 изследователско-развойни центъра с чуждестранно финансиране.

През първите девет месеца на 2026 г. в Шанхай бяха регистрирани 4 720 нови предприятия с чуждестранно участие, а реалното усвояване на чуждестранните инвестиции достигна 13,2 милиарда долара, което представлява ръст от 9,4% в сравнение със същия период на предходната година.