Стойността на общия износ на стоки от Хонконг през октомври възлиза на 764,5 милиарда хонконгски долара (около 97,53 милиарда щатски долара), което представлява ръст от 65,6% на годишна база, съобщи в четвъртък правителството на Специалния административен район Хонконг.

Миналия месец стойността на вноса на стоки в Хонконг се е увеличила с 56,2% спрямо същия период на миналата година, достигайки 783,8 млрд. хонконгски долара, според Данните на Отдела за преброяване и статистика към правителството.

За първите 10 месеца на 2026 г. стойността на общия износ на стоки се е увеличила с 47,4% спрямо същия период на миналата година. Същевременно стойността на вноса на стоки се е увеличила с 46,2% на годишна база, показват данните.

Говорител на правителството на Специалния административен район Хонконг заяви, че по-нататъшният ръст на износа на стоки се дължи на устойчивия силен ръст на износа на електронни продукти, свързани с изкуствения интелект. В перспектива, стабилните глобални инвестиции и търсенето в сектора ще продължат да подкрепят търговските резултати на Хонконг.