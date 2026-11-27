Основните европейски борсови индекси се повишават в ранната търговия днес, подкрепени от технологичните и миннодобивните компании, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА. Пазарите продължават да се възстановяват след тежките загуби от миналата седмица, докато инвеститорите преценяват ефекта от новите американски мита и перспективата за по-високи лихви.

Към 11:10 ч. българско време общоевропейският STOXX 600 се повишава с 0,90% до 642,74 пункта. Индексът е на път да завърши седмицата с ръст, след като през предходната отчете най-силния си седмичен спад от края на март 2025 г.

Във Франкфурт DAX прибавя 0,86% до 25 433,07 пункта, лондонският FTSE 100 се повишава с 0,62% до 10 675,24 пункта, а парижкият CAC 40 – с 0,25% до 8129,18 пункта. Италианският FTSE MIB нараства с 1,58% до 49 125,30 пункта. В началото на сесията германският MDAX се повишава с 0,9% до около 29 520 пункта, а EURO STOXX 50 – с около 1%.

Технологичният сектор има най-голям принос за общия ръст с повишение от 2,3%. Акциите на ASML, ASM International и Infineon поскъпват с между 3,8% и 4,5%, а секторният индекс STOXX Europe 600 Technology продължава да се възстановява от най-ниското си равнище от април насам. Повишенията на азиатските борси също подкрепят търговията в Европа.

Миннодобивните акции поскъпват с 3,5% на фона на по-високата цена на медта и възстановяването на златото от едногодишно дъно. Книжата на Fresnillo и Pan African Resources прибавят по над 5%. Според ДПА автомобилният подиндекс продължава да се възстановява от най-ниските си равнища от 2020 г., а акциите на компаниите за суровини се оттласкват от дъно, невиждано от декември 2025 г.

В понеделник завръщането на Дженсън Хуан като главен изпълнителен директор на Nvidia предизвика силен ръст на технологичните акции. По-късно през седмицата опасенията, че американските мита ще засилят инфлационния натиск, ограничиха оптимизма. Сред отделните компании Sanofi поевтинява с 1,6% след ръст от близо 18% през предходните пет сесии. Американските борси останаха затворени вчера заради Деня на благодарността.