Водещите азиатски борсови индекси се повишиха в последната сесия за седмицата, предадоха световните агенции. Възстановяването на технологичните акции и покупките след скорошните спадове подкрепиха пазарите. Търговията остана сравнително вяла, след като американските борси бяха затворени в четвъртък заради Деня на благодарността.

В Токио Nikkei 225 се повиши с 2,11% до 58 711,11 пункта, а по-широкият Topix прибави 1,73% до 3815,20 пункта, съобщи Киодо. Най-силно поскъпнаха акциите на компаниите за цветни метали, производителите на стъкло и керамика и дружествата от петролния и въглищния сектор. Пазарът получи подкрепа и от реинвестирането на средства след изплащането на междинни дивиденти.

В Сеул KOSPI нарасна с 4,34% до 4915,68 пункта, предаде Йонхап. Технологичните акции и очакванията за стабилизиране на пазара подкрепиха ръста след колебанията през седмицата. Сред мерките, обявени миналата седмица от южнокорейските финансови власти, е увеличаването на лимита за обратно изкупуване на акции от публичните компании.

В Китай Shanghai Composite се повиши с 3,73% до 3606,49 пункта, а хонконгският Hang Seng прибави 2,11% до 22 694,77 пункта, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Китайското правителство потвърди ангажимента си за нови мерки в подкрепа на капиталовия пазар и за по-активна роля на подкрепяния от държавата екип за стабилизиране на търговията. Инвеститорите реагираха положително и на данните, че през октомври печалбите на китайските промишлени предприятия са нараснали с най-бързия темп от пет месеца.

В Токио доларът се търгуваше между 159,33 и 159,35 йени, а еврото – между 1,0976 и 1,0977 долара. Златото поскъпна с близо 3% до 3672 долара за тройунция на фона на по-слабия долар и подобрените нагласи към технологичния сектор. Петролът сорт „Брент" се повиши до около 98 долара за барел и се насочи към първия си седмичен ръст от четири седмици.