Държавата отделя 33 млн. евро за ремонт на старите влакове

Транспортното министерство залага 628 млн. евро бюджет и съкращава 1800 щата, основно в дружествата

Осигурено е финансиране за 23-те нови влака по договора с „Алстом". Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев при представянето на бюджета на ведомството за 2027 г. Амбицията на кабинета е да бъде обновен целият подвижен състав. Заедно с вицепремиера Атанас Пеканов работят с Европейската комисия и съвсем скоро ще стане ясно, че ще бъдат поръчани още доста нови влакове.

33 млн. евро са предвидени за капиталов трансфер за БДЖ. За първи път се залага такава сума за капиталов ремонт на подвижния състав. С колегите си коментирахме, че такъв ремонт никога досега не е правен, каза още Пеев.

„Не можем веднага да обновим целия подвижен състав. Да, новите влакове са хубави, но има и стари. Когато дойде лятото, отново ще говорим за старите вагони, за липсата на климатици или за неработещото охлаждане. Затова трябва да осигурим адекватна поддръжка до момента, в който имаме изцяло подновен състав", поясни министърът.

Пеев представи бюджета за 2027 г. като консервативен и прагматичен, с фокус върху завършването на започнатите проекти, подготовката на следващата финансова рамка за периода 2028–2034 г. и определянето на стратегическите проекти, необходими на България. Като пример той посочи връзката Ямбол – Елхово – Лесово – турската граница.

„Работим усилено с турските колеги. Бяхме на посещение в Саудитска Арабия с делегацията, водена от премиера Радев (б.а.). Има много сериозен интерес от страните в Близкия изток да изградят алтернатива на Ормузкия проток. Това е стратегически важно за България, защото те искат да изградят железопътна, енергийна и комуникационна линия, която върви на север през Сирия, Йордания, Турция и естествено – България.

За да сме успешни и да отговорим на тези очаквания, удвояваме жп линията Свиленград – Пловдив, но това няма да е достатъчно. Затова проектираме изцяло нова железопътна връзка от турската граница през Елхово до Ямбол, която да се включи в TEN-T мрежата", каза Пеев. По думите му с тези проекти капацитетът за железопътни превози ще се удвои.

Коридор № 8 остава приоритет за България, посочи още министърът. На 4 декември се очаква да бъде подписано официално споразумение със Северна Македония за изграждането на тунела между двете държави при Деве баир, като България ще бъде водещата страна по проекта.

Министерството на транспорта и съобщенията е прекратило процедури за железопътни проекти на стойност над 350 млн. евро, съобщи министърът. Сред тях е проектът за жп линията Видин – Срацимир на стойност над 300 млн. евро. Румънската железопътна линия от другата страна на Дунав е била два пъти по-евтина, а за българския проект не е било осигурено и финансиране, даде пример Пеев.

При представянето на бюджета беше посочено, че се предвижда съкращаване на 1800 щатни бройки в структурите на транспортния сектор. Над 10 души пенсионери от администрацията на самото министерство вече са реално съкратени. Пеев заяви, че имало много дублиращи се функции в регионални звена на дружествата в транспорта, които трябвало да се оптимизират.

Разходите в бюджета на министерството възлизат на близо 628 млн. евро от националния бюджет, като спрямо 2026 г. има увеличение по почти всички основни параметри. Пеев обясни, че бюджетът на ведомството е тясно свързан с европейското финансиране и успешното изпълнение на проектите зависи от баланса между националните и европейските средства.

Сред основните приоритети на министерството остава безопасността във всички видове транспорт. За железопътния сектор са предвидени 123 млн. евро капиталови трансфери, основно за инфраструктура, сигнализация и повишаване на безопасността на движението.

Във въздушния транспорт приоритет е развитието на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS), за чието финансиране са заделени 10 млн. евро. Пеев съобщи, че вече са определени местата на всичките шест бази и е разработен план за обучение на пилотите. Предвидени са шест бази с необходимия технически и оперативен персонал.

За водния транспорт са заложени над 16 млн. евро за закупуване на нов кораб за търсене и спасяване. Предвижда се и разработването на интегрирана система, която да обединява информация от различни източници и да улеснява координацията между институциите при спасителни операции.