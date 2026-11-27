Икономическият принос на компанията се е удвоил за последните пет години, а над 647 млн. евро са отишли директно при български производители, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ)

1,6 млрд. евро е общият принос на Лидл България за икономиката на страната през 2025 г. Това показва новата оценка на дейността на компанията, извършена от Института за пазарна икономика (ИПИ). Стойността на приноса нараства с близо 200 млн. евро или близо 15% спрямо 2024 г. в резултат на разширяване на дейността на компанията и увеличаване на възнагражденията за служителите ѝ. За последните пет години въздействието на Лидл България се е повишило повече от два пъти.

Оценката на ИПИ проследява какви са разходите, които веригата прави, за да извършва дейността си в страната и как тези пари задвижват икономиката и създават допълнителна стойност. Общият принос на Lidl за 2025 г. включва 941 млн. евро преки ефекти – директни разходи за български стоки, външни услуги, инвестиции и нетни възнаграждения на служителите, и 693 млн. евро непреки ефекти – допълнителното търсене, което тези разходи създават в други сектори на икономиката.

„Зад тези 1,6 млрд. евро стоят реални, видими резултати за хиляди хора в цялата страна – сигурни поръчки за стотици български производители, по-високи заплати в десетки общини и стабилни приходи за местните бюджети. Фактът, че за пет години удвоихме приноса си към икономиката, показва, че дългосрочното партньорство и предвидимият бизнес модел работят най-добре за България. Продължаваме да инвестираме тук, така че все по-голяма част от създадената стойност да остава в страната“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

647 млн. евро за български стоки и работа за близо 20 000 души

Най-голямата част от икономическия ефект идва от работата с българския бизнес. През 2025 г. компанията е закупила стоки от родни производители и търговци за 647 млн. евро – със 100 млн. евро (около 20%) повече спрямо предходната година. Около 90% от тези продукти са продадени в магазините у нас, а стоки за 66 млн. евро са изнесени в чужбина през мрежата на Lidl.

Средно над 40% от приходите на компаниите доставчици идват именно от работата им с Лидл България, а в тези предприятия работят близо 20 000 души. В отделни общини доставките за Лидл България формират огромна част от местната бизнес и икономическа активност.

"Много компании инвестират, разширяват капацитета си, внедряват иновации и нови технологии и създават нови работни места благодарение на предвидимия растеж на партньорството с Лидл, а възможностите за износ добавят мащаб в дейността на производителите", каза Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ.

За 2025 г. компанията е платила 123 млн. евро (+15% на годишна база) на български фирми за услуги като транспорт, ремонти, охрана, ИТ и реклама. Още 85 млн. евро са инвестирани в сгради, земи, машини и оборудване.

По-високи заплати в почти всяка община, в която има магазин

Към края на 2025 г. Лидл България има 143 магазина в 60 града, две логистични бази и над 4300 служители. Общите разходи на компанията за персонал достигат 106 млн. евро (+24% спрямо 2024 г.), а чистите (нетни) заплати, които служителите получават, нарастват с 25% до 74,4 млн. евро.

Над средното за сектора: Средната брутна месечна заплата в магазините на веригата е с над 20% повече от средната за търговията в страната. В логистичните центрове средното възнаграждение е почти двойно (+90%) над средното за сектор „Транспорт и складиране“.

Средната брутна месечна заплата в магазините на веригата е с над 20% повече от средната за търговията в страната. В логистичните центрове средното възнаграждение е почти двойно (+90%) над средното за сектор „Транспорт и складиране“. По-малки разлики между регионите: В 54 от 57 общини, в които има магазин на Lidl, заплатите в компанията са по-високи от средните за съответната община – средно с около една трета.

Над 33 млн. евро данъци за държавата и общините

През 2025 г. Лидл България е внесла в държавния бюджет над 30 млн. евро преки данъци и осигуровки – с почти 20% повече спрямо 2024 г. Сумата включва близо 9 млн. евро данък печалба, 14 млн. евро социални и здравни осигуровки и близо 8 млн. евро данък върху доходите на служителите.

Още над 3,3 млн. евро са платени като местни данъци и такси (данък сгради и такса смет) директно в общинските бюджети.