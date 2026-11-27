Съвместни проверки на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се извършват в областите Бургас, Варна и Добрич във връзка с предстоящия Никулден. Проверките ще продължат до 6 декември, съобщи за БТА Константин Дамянов, началник на отдел "Рибарство и контрол - Черно море" в ИАРА.

Контролните действия обхващат търговската мрежа, транспорта, складовете, борсите и тържищата, обектите за преработка на риба и рибни продукти, както и пристанищата по Черноморието, на които се разтоварва риба. Проверяват се и аквакултурни стопанства, които произвеждат риба, включително шаранови и други сладководни видове, посочи Дамянов.

При извършените проверки вече са установени нарушения, свързани с риболов и търговия с риба. На язовир "Мандра" са установени две лица, извършващи стопански риболов с лодка с двигател и мрежи. В Приморско е установен автомобил, превозващ риба без необходимите документи.

В търговски обект инспекторите са открили риба без документи за произход и без етикети. На търговския обект са съставени актове, а рибата е иззета и насочена за унищожаване в екарисаж. Общо шест акта са съставени при проверки само през вчерашния ден, като два от тях са в рамките на съвместния контрол с БАБХ. Единият е за нарушение при превоз на риба, а другият е за предлагане на риба без документи в търговски обект, уточни Дамянов.

При проверките в търговската мрежа инспекторите изискват документи за произход на рибата, включително търговски и платежни документи. Следят се условията за съхранение, начинът на предлагане и етикетирането. Проверява се и състоянието на рибата, независимо дали се предлага в прясно, обработено или замразено състояние.

В област Бургас с проверките са ангажирани 16 инспектори на ИАРА, за област Варна са 12, а за област Добрич - около десет души. В Бургаско работят три екипа, които извършват проверки в търговската мрежа, каза още Константин Дамянов.