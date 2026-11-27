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Руският газов концерн „Газпром" и турската държавна компания „Боташ" (Botas) удължиха с три години договора за доставки на природен газ за Турция при запазване на досегашните обеми и условия, съобщи ТАСС, позовавайки се на руския вицепремиер Александър Новак.

Новак обяви подписването на споразумението пред журналисти в кулоарите на руско-турския бизнес форум в Истанбул.

През декември 2025 г. компаниите удължиха с една година договорите за доставка на 21,75 млрд. куб. м руски тръбопроводен газ по „Турски поток" и „Син поток".

Още в края на миналата година Новак каза, че руският концерн обсъжда удължаване на газовите договори с турските си партньори, а през лятото турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че страната е започнала преговори с Русия за удължаване на ключови споразумения за доставка на руски природен газ след 2026 г.

Освен „Боташ" руски газ купуват и частни турски компании. В рамките на либерализацията на турския газов пазар „Газпром експорт" (Gazprom Export) сключи дългосрочни договори с частни вносители през 2007 и 2012 г.

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар посочи, че тези договори все още са в сила. Най-близките срокове за изтичането им са около 2033 г., а някои ще продължат да действат и през 40-те години на века, съобщи БТА.

По-рано Байрактар обясни намаляването на покупките на руски природен газ с високата му цена, но подчерта, че Анкара не възнамерява да прекратява търговията с Москва.

На този фон „Газпром" отчете увеличение на доставките за Турция през есента. Според компанията през първите пет дни на ноември доставените количества са били почти четири пъти по-големи спрямо същите периоди на октомври и септември. През октомври общите доставки нараснаха със 78 на сто спрямо септември.

За първите девет месеца на 2026 г. обаче руският газов износ за Турция намаля с 18 на сто до 13,1 млрд. куб. м. През цялата 2025 г. доставките достигнаха 21,16 млрд. куб. м, посочи ТАСС.

Русия доставя газ за Турция по два газопровода през Черно море. „Син поток" влезе в експлоатация в началото на 2003 г. и има проектен капацитет от 16 млрд. куб. м годишно при обща дължина от 1213 км.

„Турски поток" започна работа през януари 2020 г. и има общ годишен капацитет от 31,5 млрд. куб. м. Едната му линия обслужва турските потребители, а другата е предназначена за доставки към държавите от Южна и Югоизточна Европа.