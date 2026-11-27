Stellantis планира допълнителни спирания на работата в заводи във Франция през следващите седмици. Групата е изправена пред нарастваща конкуренция, високи разходи и слабо търсене на определени модели. Говорител на компанията заяви, че заводът в Мюлуз, където се произвеждат модели като компактния автомобил Peugeot 308, ще бъде затворен за няколко дни през декември, както и от 23 декември до 11 януари.

Фабриката в Рен, където се сглобява Citroën C5 Aircross, ще преустанови производството от 18 декември до 5 януари, с възможност за удължаване на периода.

Според няколко анализатори и представители на синдикатите, нарастващата конкуренция от китайските производители на автомобили, включително партньорът на Stellantis Leapmotor, се отразява негативно на търсенето на някои от моделите на групата.

Stellantis обяви тази седмица плановете си да съкрати около 500 временни работни места в завода си в Сошо, считано от януари. Посочената причина е предизвикателна среда, белязана от появата на нова, агресивна конкуренция.

Производителят посочи недостиг на части като една от причините за спирането на работа в някои италиански заводи, като например Мирафиори, където се сглобяват електрическите и хибридните модели 500 на Fiat, и Помиляно близо до Неапол. Производството вече беше временно спряно в няколко други европейски завода на групата през октомври.

Емануеле Капелано, ръководител на Stellantis в Европа, посочи драматичното увеличение на разходите за енергия във фабриките, конкуренцията от вносни превозни средства и нарастващите разходи, свързани с електрификацията.