Турската държавна петролна компания (TPAO) подписа споразумение с американската „Шеврон" (Chevron) за партньорство в два офшорни блока край Гвинея-Бисау. Това съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от „Тюркийе тудей" и БТА.

На енергиен форум в Истанбул вчера Байрактар заяви, че сделката е част от плановете на TPAO да разшири дейността си в чужбина чрез придобивания и дялово участие. По думите му се очакват още споразумения. Компанията вече има партньорства в три находища в района на Басра в Ирак и работи в Азербайджан.

Байрактар обяви и подписването на петгодишен меморандум между TPAO, австрийската OMV и румънската OMV Petrom. Трите компании ще разгледат възможности за съвместни петролни и газови проекти, развитие на инфраструктура и обмен на технологии в Турция, Черно море и на други международни пазари.