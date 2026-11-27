Най-големият ударен кратер на Луната, басейнът Южен полюс – Айткен, се е образувал преди около 4,34 млрд. години. Това сочи изследване на проби, донесени на Земята от китайската сонда „Чанъе-6", пише „Юнивърс тудей", цитиран от БТА. Резултатите са публикувани в списание „Сайънс адвансис".

Басейнът се намира на обратната страна на Луната. Диаметърът му е около 2200 км, а дълбочината достига 10 км. Древният сблъсък, който го е образувал, е пробил лунната кора и е разкрил скали, останали под повърхността още от формирането на спътника.

Учените са анализирали около един грам от близо двата килограма материал, върнат от „Чанъе-6". Те са съпоставили резултатите с измерванията на лунохода „Юйту-2" от мисията „Чанъе-4" и са използвали компютърни симулации, за да възстановят последователността на древните удари.

Данните сочат, че по-малкият басейн Аполо, където кацна „Чанъе-6", се е образувал при отделен удар преди около 4,2 млрд. години. Разликата във възрастта на двата басейна обяснява защо предишните оценки за Южен полюс – Айткен са варирали между 4,2 и 4,35 млрд. години.

Басейнът остава важен за изследването на разликите между двете страни на Луната. Видимата от Земята страна има обширни тъмни вулканични равнини, а обратната е с по-дебела кора, повече кратери и почти без такива равнини. По-точното датиране на лунните кратери може да помогне на учените да установят кога са настъпили периодите на интензивни астероидни удари във вътрешната част на Слънчевата система.