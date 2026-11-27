Китайски екип разработи огнеупорен костюм, който позволява на куче робот да работи при температури до 1000 градуса по Целзий, съобщи в. „Саут Чайна морнинг пост", цитиран от БТА. Разработката може да намери приложение при гасене на пожари и във военни операции.

При изпитания в пожарна в Суджоу роботът е прекарал десет минути сред пламъците без повреди. Със защитния костюм той е можел да се движи, да сменя посоката, да изкачва стълби и да остава неподвижен в огъня.

Костюмът е изработен от композитен материал, използван в китайските ракети „Лонг Марч 5". Разработен е от Изследователския институт в Суджоу към Харбинския университет за наука и технологии и компанията Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology.

Според екипа защитата намалява риска от прегряване на литиево-йонните батерии, които могат да експлодират при температури около 200 градуса. По време на изпитанието температурата в отделението за батериите се е задържала на 45 градуса, а електромоторите в ставите са достигнали 70 градуса.