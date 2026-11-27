Подаръците са важен фактор за едва 10% от анкетираните според национално представително проучване на „Кантар България“ по поръчка на Yettel

Какво кара българите да бъдат щастливи на Коледа? За 71% това е възможността да прекарат празника със семейството и близките си. Повече от една трета (36%) отдават значение на традициите и ритуалите, а всеки четвърти (25%) - на празничната трапеза. Подаръците са сред важните условия за щастлив празник за едва 10% от анкетираните. Това показват данните от новото национално представително проучване на „Кантар България“ по поръчка на Yettel.1

Проучването е част от тазгодишната коледна кампания на телекома, която поставя във фокус близостта по празниците. В годината, в която Yettel отбелязва 25 години от началото на своята история, компанията насочва вниманието към това какво се променя в начина, по който общуваме и празнуваме, и какво остава важно за нас независимо от развитието на технологиите.

Различни поколения, но едно и също желание - да бъдем заедно

Независимо от възрастта, времето с близките е най-често посочваното условие за щастлива Коледа. Така отговарят 51% от младите между 18 и 29 години и 77% от хората на 66 и повече години. Разликите между поколенията са особено отчетливи по отношение на подаръците - те са важни за 27% от най-младите и за едва 2% от най-възрастните участници в проучването. За 40% от хората между 18 и 29 години значение имат и срещите с приятели, докато същият дял от хората на 66 и повече години посочват традициите и ритуалите.

Когато не можем да бъдем заедно, технологиите ни помагат да останем близо

Близо четирима от десет българи (38%) не са успели да прекарат миналата Коледа с близък човек, с когото са искали да бъдат. Сред хората на 66 и повече години този дял достига 43%. Именно в тази възрастова група близо всеки четвърти (23%) определя възможността да се чуе с близките си, които са далеч, като едно от условията за щастлив празник.

Телефонният разговор остава най-разпространеният начин за общуване от разстояние в тази ситуация. Повече от половината (52%) от хората, които не са успели да бъдат с близък човек миналата Коледа, са се чули с него по телефона. Близо една трета (31%) са провели видеоразговор, а 19% са си разменили съобщения. Други 12% не са използвали нито един от изброените начини за комуникация.

Макар желанието за близост да обединява поколенията, начините, по които те поддържат връзка, се различават. Сред 18-29-годишните, които не са успели да бъдат с близък човек на Коледа, най-предпочитан е видеоразговорът (45%), следван от съобщенията (39%) и телефонния разговор (38%). При хората на 66 и повече години в същата ситуация води телефонният разговор (64%), следван от видеоразговорите (20%) и съобщенията (4%).

Най-важното си остава същото

Само около една трета от българите (34%) споделят, че начинът, по който празнуват Коледа, се е променил през последните 10-15 години. При близо половината от тях (49%) промяната е свързана с броя на хората, с които се събират, при 32% - с мястото на празнуване, а при 29% - с времето, което прекарват заедно. Семейните събирания остават важна част от празника - седем от десет анкетирани (70%) са прекарали миналата Бъдни вечер у дома със семейството си, със или без други роднини.

За да бъдат с любимите си хора по Коледа, българите са готови и да променят плановете си. През последните пет години 37% от анкетираните са полагали допълнителни усилия, като са предприели поне едно от посочените в проучването действия, за да прекарат празника с близките си. 16% от всички участници са работили допълнително предварително, за да си освободят дните около Коледа, 11% са пътували в лошо време, а 9% са се отказали от почивка или друг личен план.

През последните 25 години развитието на мобилните технологии промени начина, по който хората общуват и споделят важните моменти от живота си. Днес можем да видим усмивките на близките си дори когато сме на стотици километри от тях. Но желанието да седнем на една маса, да чуем познатите семейни реплики и да споделим традициите, с които сме израснали, остава. Именно това е в основата на тазгодишната коледна кампания на Yettel и нейното послание: „Най-важното си остава същото. В Yettel, това си ти.“