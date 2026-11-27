"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тамаш Хак-Ковач взе решение да се оттегли от поста главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Банка ДСК. Той ще продължи професионалния си път в Унгария в различен сектор.

Тамаш Хак-Ковач ще остане главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет до края на годината.

От 1 януари 2027 г. и до назначаването на нов главен изпълнителен директор след необходимите регулаторни стъпки, Банка ДСК ще бъде ръководена временно от Славейко Славейков, член на Управителния съвет, изпълнителен директор и ръководител на направление „Банкиране на дребно".

През шестте години начело на Банка ДСК Тамаш Хак-Ковач реализира мащабна трансформация на банката. Под негово ръководство банката ускори дигитализацията си, обнови корпоративната си култура и затвърди лидерската си позиция в България. Тя се превърна в организация, подготвена за бъдещето, която в много отношения служи за пример за цялата OTP Group.

OTP Group високо цени приноса на г-н Хак-Ковач за развитието на Банка ДСК и му благодари за неговото лидерство и отдаденост.

Групата остава ангажирана с бъдещото развитие на Банка ДСК и ще продължи да надгражда постигнатото през последните години.