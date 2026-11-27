Бюджетният дефицит на Румъния е спаднал до 3,92 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) след първите десет месеца на 2026 г. спрямо 5,6 процента за същия период на 2025 г..

Това съобщи днес министърът на финансите Александру Назаре, цитиран от телевизия Диджи 24.

Дефицитът е с 27 милиарда леи (5,05 милиарда евро) по-малък от миналата година, а по думите на министъра това развитие позволява на страната да спази годишната цел за дефицит от 6,2 процента, макар че все още съществуват рискове.

За сравнение за за текущата 2026 г. прогнозите на Европейската комисия са бюджетния дефицит на България се очаква да достигне 5% от БВП

Румъния се намира в процедура за прекомерен дефицит от 2020 г., която временно беше спряна, след като през 2024 г. Букурещ договори с Европейската комисия седемгодишен план за поетапно намаляване на дефицита, така че до 2031 г. той да спадне под европейския праг от 3 процента от БВП.

"Искам да започна с една ясна констатация, потвърдена тази седмица и на европейско ниво - чрез европейската прогноза, както и чрез изявленията на еврокомисаря (по икономиката и производителността Валдис) Домбровскис: Румъния се намира на правилен път. Това не означава, че пътят ще е лесен, но сме в правилната посока", заяви в изявления пред медиите Назаре, цитиран от БТА.

Той припомни, че Румъния е регистрирала дефицит от 9,2 процента от БВП през 2024 г. - най-високия в Европейския съюз, а рискове са били "непосредствени и сериозни: спиране на еврофондовете, загуба на рейтинга, бързо поскъпване на заемите".

"Днес картината изглежда различно. Намалихме дефицита на 7,8 процента (през 2025 г. - бел.ред.), а бюджетното изпълнение за първите десет месеца на тази година (...) показва дефицит от 3,92 процента от БВП - с 27 милиарда леи по-малко от миналата година. Това развитие подкрепя перспективата за вписване в предвидената цел за дефицита от 6,2 процента", посочи министърът.

Той отбеляза още, че трите международни рейтингови агенции "Фич", "Мудис" и "Стандард енд Пуърс" са потвърдили запазването на рейтинга на Румъния на инвестиционното ниво, като същевременно страната е избегнала загуба на еврофондове и болезнена за икономиката и хората финансова корекция.

"Неотдавнашни данни сочат, че икономиката показва признаци на възстановяване. През третото тримесечие на тази година БВП нарасна с 2,1 процента спрямо предишното тримесечие, което бележи най-добрия тримесечен ритъм за последните четири години. Това развитие беше подкрепено от рекордните публични инвестиции - от над 129 милиарда леи (21,14 милиарда евро) през първите десет месеца - с 33 милиарда леи (6,17 милиарда евро) повече от миналата година", заяви министърът.

"За 2027 г. както нашите прогнози, така и тези на ЕК показват връщане на икономиката към растеж от около 1,7-1,8 процента и ускоряване до 2,2 процента през 2028 г. Важната новина за всяко семейство и всеки предприемач в Румъния е свързана с инфлацията и цената на парите. Инфлацията вече спадна от върховата си стойност от 10,9 процента през месец май на 6,8 процента през октомври (...) За следващата година прогнозата на ЕК сочи спадане на инфлацията до 4,4 процента", добави министърът.

Той изтъкна важността на продължаването на процеса на фискално укрепване. "Румъния не може да си позволи да прекъсне процеса на фискална консолидация. Дефицитът остава сред най-високите в ЕС, разходите за лихви и други задължения растат по-бързо, отколкото икономиката може да си позволи. Бюджетът за 2027 г. е възможност за укрепване на това, което сме постигнали досега (...) Постигането на целта за дефицита е важно, защото показва, че мерките за корекция са проработили и подсилват нивото на доверие за 2027 г.", подчерта Александру Назаре.

Предишното правителство на либерала Илие Боложан предприе серия от мерки за икономии, за да овладее прекомерния дефицит, включително замразяване на пенсиите и заплатите в бюджетния сектор и повишаване на някои данъци и такси. След серия от разногласия между партиите в управляващата коалиция социалдемократите напуснаха кабинета и внесоха вот на недоверие, който доведе до падане на правителството и над петмесечна политическа криза. Новото правителство на малцинството начело с премиера Лука Никулеску, в което участват социалдемократи и независими, встъпи в длъжност през октомври.