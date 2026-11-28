Нови цени на таксиметровите превози се задават съвсем скоро - в София например още от 1 декември, в други градове увеличението влиза в сила от 1 януари 2027 г.

На 24 септември Столичният общински съвет определи минимална и максимална цена с увеличение между 6,85 и 7,14%. Така през деня на километър е минимум 0,78 евро, таванът е 1,32 евро. През нощта съответно 0,90 и 1,62 евро. В калкулацията за промяната тежестта на инфлацията е 75%, на минималната заплата – 15%, а на горивата – 10%. Най-голямата компания – “Йелоу такси”, публикува на 15 октомври новия стикер с тарифите и съобщи, че

претарифирането ще започне в

средата на ноември

На него са посочени дневна цена от 0,79 евро на километър и нощна от 0,90 евро. Цената за повикване е 0,69 евро, първоначалната такса е 1,59 през деня и 1,79 евро през нощта, а минутата престой става 0,29 евро. За превоз извън града тарифите са съответно 0,99 и 1,09 евро.

При “ОК Супертранс” тарифите са почти същите като на “Йелоу” с едно изключение - с 10 евроцента по-ниска е цената за извънградски превоз. Компанията въвежда тази тарифа за първи път.

От 30 ноември започват да поставят стикери с новите цени и от “Такси М”. Тарифите са като тези на другите две дружества, с разлика от 1 евроцент по-ниска първоначална такса. Мениджърът Тодор Цветков обясни, че започват месец по-рано, тъй като първо трябва да раздадат стикерите, след това шофьорите да пренастроят апаратите и накрая да преминат през метрологичен преглед. Именно на последния етап обикновено се образуват опашки. Близките цени на отделните компании не го притесняват, тъй като според него те са резултат от пазарната конкуренция, а не от договаряне.

Последни сред големите компании определят цените от “Радио СВ такси”. Управителят Емил Игнатов съобщи, че новите стикери ще бъдат раздадени от 10 декември, като тарифите им са с 1 евроцент по-ниски от тези на трите големи компании.

Спас Атанасов от Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи обясни, че новите тарифи попадат в диапазона на минималните и максималните цени за 2026 г. и затова няма нарушение, че ще влязат в сила през декември. Според него основното затруднение е преминаването през пунктовете за метрологичен надзор. Някои шофьори дори карат автомобилите си в съседни градове, за да избегнат чакането. В София такситата са около 6600 и процедурата отнема време.

По думите на Атанасов шофьорите се дразнят, че трябва да пренастройват апаратите си заради няколко евроцента, като това им струва пари и време.

Това увеличение не може да ми изплати разходите за претарифирането за една година работа напред, реагира шофьор в социалните мрежи. Друг пък контрира недоволството на клиентите от новите тарифи с аргумента, че горивото стигнало 2 евро за литър, а увеличението на километър е само с 4 цента.

И в други градове тарифите вече

са променени,

в някои предстои гласуване. Според Закона за автомобилните превози общинските съвети трябва да определят минимални и максимални цени до 31 октомври всяка година. Ако не го направят, остават в сила тарифите от предходната година. Законът обаче позволява цените да бъдат актуализирани и повече от веднъж годишно и тук се вижда възможността решенията да оцелеят, дори да са приети в други периоди, смятат експерти в таксиметровия бранш.

Най-големите поскъпвания - между 60 и 70%,

са в Сливен, Добрич, Шумен

С около 30 на сто - в Русе, Смолян и Разград. В Смолян например максималната дневна цена е определена на 1,10 евро на километър, а нощната – на 1,20 евро. В Пампорово таванът е значително по-висок – 2,30 евро през деня и 3 евро през нощта. Минималните цени остават без промяна. В Смолян те са съответно 0,51 и 0,56 евро, а в Пампорово – 1,02 и 1,12 евро.

В Русе новите тарифи са приети на 29 октомври. Минималната дневна става 0,75 евро, а нощната – 0,85 евро. Максималните остават съответно 1,05 и 1,20 евро. В дунавския град обаче има съдебна сага около таксиметровите цени. През май 2026 г. общинският съвет прие увеличение с около 30%. На 16 октомври Административният съд в Русе го обяви за нищожно. Мотивът е, че съветниците са излезли извън законовия срок – за цените през 2026 г. той е бил 31 октомври 2025 г.

Общинският съвет обжалва пред Върховния административен съд. Така спорът за тарифите остава отворен, въпреки че има ново решение за следващата година. Очаква се произнасянето на ВАС да е ориентир и за бъдещи подобни спорове.

Нови тарифи приеха общинските съвети в Шумен (на 25 юни), в Добрич и Варна (на 30 април), както и в Балчик. В Пазарджик цените бяха увеличени с 30% в края на май.

В Пловдив има предложение от таксиметровия бранш, но до момента няма решение.

В друга група са общините, в които актуализацията все още предстои или е започнала след 31 октомври. В Хасково предложението на кмета Станислав Дечев е внесено на 17 ноември. В Разград новите тарифи са приети на 24 ноември - увеличението е между 22 и 30% спрямо 2022 г., когато последно са променяни. В Плевен гласуването е насрочено за 17 декември. През ноември с темата се занимават и съветниците в Габрово, Враца и Кюстендил.

Около 20% увеличение на таксиметровите услуги от 1 януари 2027 г. поиска Съюзът на таксиметровите превозвачи в Благоевград. Предложението е изпратено до кмета Методи Байкушев на 8 ноември. То е минималната дневна тарифа да стане 0,73 евро на километър, а максималната - 0,89 евро. За нощните курсове - съответно 0,89 и 1,05 евро. В момента дневните са между 0,61 и 0,77 евро на километър, а нощните - между 0,74 и 0,86 евро. Вдигането на минималната работна заплата, цените на горивата, застраховките и сервизните услуги са мотивите на превозвачите. Общественото обсъждане тече до 18 ноември, глауването ще е на последната сесия на общинските съветници за годината на 18 декември.

