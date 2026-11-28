Русия и Северна Корея ще задълбочат сътрудничеството си в областта на енергетиката, селското стопанство, търговията и здравеопазването. За това са се договорили представители на двете страни на министерска среща, съобщи севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

По време на разговорите е подписано споразумение за по-тясно взаимодействие в изброените сфери. Двете страни са обсъдили също развитието на търговските отношения и сътрудничеството в областта на науката и технологиите.

КЦТА не съобщава подробности за конкретните проекти и инициативи, които са били обсъдени, нито за сроковете за изпълнение на договореностите.

Сближаването между Москва и Пхенян се засили значително след срещата на лидерите на двете държави през 2023 г. През 2024 г. те подписаха всеобхватен договор за стратегическо партньорство, който включва и споразумение за взаимна отбрана, припомня Ройтерс.