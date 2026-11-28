Има увеличение на интереса към България като туристическа дестинация, каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на туризма Илин Димитров.

Една от големите нискотарифни компании е заявила увеличение на броя туристи с над 40% - до 500 000 места във Варна и Бургас през новия летен сезон.

"Германците, за които първото ми интервю при вас беше, че загубихме германския пазар, в момента ние като правителство го възстановихме. Имаме между 30% и 40% ръст за догодина. Една от най-консервативните държави, които проверяват всичко 5 пъти, решава да увеличи обемите към България, на база и преговори, и разговори, но и на това, че тук сме сигурна дестинация. Сто хиляди повече регистрации имаме за поляци за следващия сезон. В Румъния имахме огромно събитие. Там имаше 90 тур-оператори, представители на туристическия бизнес, които искаха да увеличат обемите си към България", каза той.

Министърът беше категоричен, че България се ползва с авторитета на сигурна дестинация.

"Аз бях на най-големите изложения в Великобритания, Полша, Германия, Обединените арабски емирства, Румъния, и там се срещнах с може би 20-те водещи тур-оператори, най-големите тур-оператори. Знаете ли, нито един път темата сигурност за България не беше повдигната. Напротив, отчита се повишен интерес. Категорично искам да заявя, че в моите разговори нямаше нито един път някой да попита за тема "сигурност".

От следващата година ще бъде създаден и бюлетин с ежедневен индекс за чистотата на водата, който ще се изпраща до всички тур оператори и журналисти на фона на притесненията след потъналите кораби и атаките с дронове в Черно море в последните седмици.