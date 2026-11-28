OpenAI, компанията, създала ChatGPT, е завела насрещен иск срещу Apple. Тя твърди, че производителят на iPhone е откраднал нейни търговски тайни чрез бивш служител, съобщава Би Би Си.

Във федерален иск, заведен през юли, Apple заведе дело срещу компанията за изкуствен интелект и двама от нейните служители, които преди това са работили за Apple, която твърди, че OpenAI се занимава със систематично крадене на поверителна информация.

В контраиск, подаден в Калифорния в петък, се твърди, че Apple е получила поверителна информация чрез наемането на бивш служител на OpenAI и се обвинява компанията, че е разубеждавала доставчиците на хардуер да работят по бъдещи устройства на OpenAI.

Apple отрече контраисковете, описвайки ги като „очевиден опит да се отвлече вниманието от същността" на собственото си дело.

OpenAI разработва лични устройства с изкуствен интелект, които, както твърди в контраиска, биха могли да заплашат да „изпреварят Apple в областта, която Apple счита за своя територия".

В документа се твърди, че Apple е получила поверителна информация чрез повторното наемане на бивш служител, който е работил в OpenAI в продължение на шест месеца.

OpenAI обвини служителя, който според компанията е получил достъп до информация за ново устройство и плана на компанията за бъдещи физически продукти, че е изпратил „десетки документи на OpenAI" на личните си телефонни номера. Компанията също така заяви, че той е представил плановете на OpenAI пред висшия персонал на Apple „по искане на Apple".

OpenAI заяви: „Предвид момента, в който се е случило това, сега изглежда, че кражбата на тези документи може да е била причината, поради която той изобщо се е присъединил към OpenAI."

В насрещния иск се твърди също, че Apple насърчава служителите си да смесват служебни файлове с личните си акаунти в iCloud (услугата за съхранение в облака на Apple), за да може по-късно да обвини онези, които напускат компанията, за да работят за конкуренти, в кражба.

„Този случай се отнася до служители на OpenAI, които умишлено крадат, получават достъп и използват секретна и поверителна информация на Apple относно нашите все още непуснати на пазара технологии, процеси и продукти – а не до неволно запазване на информация на Apple", коментира представител на Apple.

В своя собствен иск технологичният гигант твърди, че поне двама дългогодишни служители на Apple, които са напуснали компанията, за да се присъединят към OpenAI, са участвали в „систематична кражба", като са си изпращали по имейл вътрешна информация на Apple.

Apple също така обвини компанията за изкуствен интелект, че е предприела стратегия за извличане на нейна поверителна информация.

Говорител на OpenAI по-рано отрече твърденията, като заяви пред BBC: „Нямаме интерес към търговските тайни на други компании."

Наред с OpenAI и двама бивши служители на Apple, компанията завежда дело и срещу io Products – стартъпа за дизайн, основан от сър Джони Айв, дългогодишен мениджър в Apple, който е проектирал iMac, iPod, iPhone и iPad.