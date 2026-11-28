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13,1 милиарда долара са похарчили тази година американците за онлайн покупки на Черния петък, надминавайки разходите от миналата година с 11,1 процента, показват данни на "Адоби Аналитикс" (Adobe Analytics).

Тази сума леко надминава първоначалната прогноза за разходи от около 12,9 милиарда долара.

Тазгодишният сезон на празничното пазаруване се очаква да бъде белязан от усилията на потребителите да използват бюджетите си максимално ефективно, като разчитат на промоции и използват изкуствен интелект, за да сравняват внимателно цените, съобщава БТА.

Хората разчитат и на опцията „купи сега, плати по-късно“, която се очаква да допринесе с 1,09 милиарда долара към онлайн разходите на "кибер понеделника", което е с 5,3 процента повече в сравнение с миналата година, според първоначалната прогноза на "Адоби Аналитикс".

Игрите и електрониката бяха най-популярните категории на Черния петък, но хората също така са се възползвали от промоциите, за да се запасят с продукти от първа необходимост като почистващи препарати за дома, продукти за грижа за домашни любимци и артикули за лична хигиена.