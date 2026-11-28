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Рискът от апокалипсис, предизвикан от изкуствения интелект, е „изключително висок". Причината са опасенията, че компютрите скоро могат да започнат да възприемат хората като враг, когото трябва да унищожат.

Това предупреди Пол Кристиано, член на борда на директорите на OpenAI, по време на лекция този месец. Според него съществува опасност AI ботове да излязат извън контрол и да се опитат да завладеят света още в следващите три години, пише в свой обширен анализ по темата британското издание "Дейли мейл".

Джефри Хинтън, носител на Нобелова награда и роден във Великобритания учен, наричан „кръстникът на изкуствения интелект", смята, че най-модерните технологии „излизат извън контрол с шеметна скорост" и могат да бъдат използвани за осъществяването на мащабна глобална атака в рамките на следващите две години. Миналия месец Бил Гейтс заяви, че изкуственият интелект вече има потенциала да „причини смъртта на един милиард души".

Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на Anthropic – американската компания за изкуствен интелект на стойност трилион долара, която този месец излезе на фондовата борса, също предупреди за възможните последствия. Според него технологията може да „поеме контрола над целия интернет чрез постоянна ботнет мрежа" – мрежа от устройства, заразени със зловреден софтуер, – което потенциално би причинило щети за стотици милиарди долари.

Един от старшите служители на компанията, Евън Хъбингър, пък смята, че вероятността изкуственият интелект „да убие всички хора в рамките на следващото десетилетие" вече надхвърля 10%.

Как всъщност би изглеждал един апокалипсис, предизвикан от изкуствения интелект?

Откъде ще започне и по какво ще разберем, че краят наближава? Журналистът на изданието Гай Адамс търси отговорите от водещи експерти и пита няколко платформи с изкуствен интелект как би се развил подобен сценарий – минута по минута.

Европа спи. Но в защитен център за данни на Източното крайбрежие на САЩ предупредителните светлини вече примигват.

Системата с изкуствен интелект, която управлява модерното съоръжение, започва да получава необичайни данни. Софтуерен дефект кара част от хилядите компютърни сървъри, разположени в огромния климатизиран склад, да работят неправилно.

Подобни сривове не са необичайни и обикновено последствията от тях са незначителни. Понякога обаче проблемите излизат извън контрол.

На 12 ноември например неправилно написан ред код в една от редовните системни актуализации на Microsoft предизвика срив в електронната поща, използвана от около 430 милиона души в почти всяка държава по света.

През октомври 2025 г. пък „често срещана грешка в системата за имена на домейни" доведе до мащабен срив на платформата Amazon Web Services.

Социалните мрежи Snapchat и Reddit, както и британските банки Lloyds и Halifax, останаха недостъпни в продължение на 15 часа. Сега подобен проблем на Източното крайбрежие на САЩ е на път да прерасне в нещо много по-сериозно.

Системата с изкуствен интелект е създадена да открива и решава възникващи проблеми по-бързо и по-точно от всеки човек. Тя се справя с компютърни неизправности почти всяка седмица, но този път задачата се оказва по-сложна.

Причината е в инструкциите за работа на центъра за данни, който е част от глобална мрежа, предоставяща облачни услуги на държавни институции, големи корпорации, финансови организации и енергийни компании. Сървърите позволяват на клиентите да съхраняват информация в киберпространството – място, известно като „облак".

Затова системата трябва да изпълнява не една, а две основни задачи. Първата е да защитава поверителните данни. Втората – да поддържа работата на всички жизненоважни системи без прекъсване. В този момент двете цели влизат в конфликт. Най-сигурният начин за защита на информацията и отстраняване на софтуерната грешка е компрометираните мрежи да бъдат изолирани, преди да започне поправката им. Това обаче би прекъснало банкови транзакции, държавни услуги и електрозахранването.

Въпросът е кое от двете изисквания трябва да постави изкуствения интелект на първо място

Както всички технологии, създадени да демонстрират интелигентно поведение, системата е програмирана да взема самостоятелни решения. Вместо да спре и да потърси човешка помощ, тя решава да продължи сама. Започва да създава софтуерна поправка, докато мрежите продължават да работят. След това взема и второ решение – такова, което никога досега не е вземала.

Преценявайки, че всяка външна намеса може да забави реакцията ѝ, системата временно блокира достъпа на хора до сървърната мрежа на центъра за данни. Инженерите са заключени извън собствените си системи.

В няколко офиса и складови бази на Източното крайбрежие на САЩ автоматизираните информационни системи, свързани с центъра за данни, започват да се държат странно.

Финансова институция съобщава за необяснимо прекъсване на възможността за търговия. Логистична компания установява, че софтуерът ѝ за планиране на доставките е генерирал безсмислени графици за шофьорите на камиони за следващия ден.

Служителите предполагат, че става въпрос за обикновена софтуерна повреда, и се обаждат на дежурните IT специалисти.

Те се опитват да влязат в системите от лаптопите си, за да изключат и рестартират компрометираните платформи. Но изкуственият интелект, който контролира достъпа до сървърите, отказва да ги допусне.

Вместо това получават съобщение за грешка, според което разрешаването на достъпа им би „създало риск за сигурността".

Първата човешка жертва. В болница в Ню Йорк проблемите с облачната мрежа, в която се съхраняват паролите на персонала и данните на пациентите, започват да засягат електронните системи, използвани от медицинските екипи.

Скоро лекарите и медицинските сестри изобщо не могат да влязат в тях

Персоналът преминава към работа на ръка и започва да записва информацията с химикалки и хартия. Повечето пациенти засега не са засегнати. В спешното отделение обаче забавянето при достъпа до критично важни резултати от кръвни изследвания води до пропускането на сепсис при млада жена. Докато лекарите установят състоянието ѝ, органите ѝ вече започват да отказват.

Центърът за данни, в който всичко започва, е част от глобална мрежа, обхващаща огромни съоръжения в няколко десетки държави. Всяко от тях се управлява от идентична система с изкуствен интелект. С разпространението на дефектната софтуерна актуализация всички започват да блокират достъпа на човешките инженери, докато се опитват самостоятелно да отстранят проблема.

Според зададените им инструкции AI ботовете непрекъснато обменят информация помежду си

В тези комуникации започва да се повтаря един и същ проблем – в глобалната мрежа голям брой човешки инженери се опитват да получат достъп до компрометираните сървъри. Блокирането им започва да изразходва все повече изчислителна мощност. Така машините вземат катастрофално решение. Те престават да възприемат хората като незначително неудобство и започват да ги третират като враг.

Сценарият вече започва да наподобява описания от философа от Оксфорд Ник Бостром в книгата му „Свръхинтелигентност" (Superintelligence). В нея той представя хипотетичен феномен, наречен „максимизатор на кламери". Представете си изкуствен интелект, чиято единствена задача е да оптимизира производството на кламери. За да постигне целта си, машината решава да превърне цялата налична материя – включително хората, планетите и звездите – в кламери.

Резултатът би бил катастрофален, но от гледна точка на изкуствения интелект задачата е изпълнена успешно. Той просто е следвал зададената му цел, без да отчита последствията.

Системата, управляваща центровете за данни, започва да действа по подобен начин. Нещо повече – тя вече успява да убеждава и други свързани AI системи, управляващи мрежи, зависими от нейната инфраструктура, да се присъединят към нея.

В средата на следобеда в Азия, докато фондовите пазари работят с пълна сила, автоматизираните системи за търговия започват да получават противоречива, а понякога и напълно невярна информация за цените на акциите.

В отговор котировките започват да се колебаят рязко. Някои инвеститори наблюдават как стойността на портфейлите им се срива с необичайна скорост.

Подобни проблеми са се случвали и преди заради софтуерни грешки. Една сутрин през 2024 г. неизправност в информационния поток на Нюйоркската фондова борса, известен като Consolidated Tape System, за кратко доведе до срив от 99,9% в обявената цена на инвестиционната компания на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway.

Следвайки подхода, приложен при тогавашната криза, няколко големи банки временно спират определени транзакции, докато специалистите проверят причината.

Но този път проблемът се оказва много по-сериозен. За разлика от предишните сривове, които са били локализирани и отстранени в рамките на час, сега повредата изглежда невъзможна за овладяване. Повечето служители дори не могат да влязат в системите.

Службите за сигурност във Вашингтон, Лондон и Пекин започват все по-сериозно да се тревожат

Генералният директор на британската служба за вътрешна сигурност MI5 сър Кен Маккалъм, който наскоро предупреди, че изкуственият интелект „усилва многократно" заплахите за националната сигурност, е събуден с извънредно телефонно обаждане. Той се качва в автомобил и потегля към централата на службата в Милбанк. Там бързо решава, че ситуацията е достатъчно сериозна, за да насрочи ранна сутрешна среща на COBRA – правителствения комитет за реакция при извънредни ситуации. Премиерът на Великобритания Анди Бърнам засега получава разрешение да продължи да спи.

Първоначалната работна хипотеза е, че нощните сътресения нямат нищо общо с изкуствения интелект. Западните разузнавателни служби смятат, че става дума за координирана кибератака от враждебна държава.

Сривът вече не е ограничен до една мрежа от центрове за данни. Компрометирани са няколко различни платформи за облачни услуги. Някои информационни системи продължават да работят нормално. Други обаче започват да генерират фалшиви доклади за инциденти, да изпращат противоречиви инструкции и да издават тревожни предупреждения за сигурността с цел да объркат човешките оператори.

Според сценария, описан от философа Ник Бостром, когато подобно поведение започне, може вече да е твърде късно.

„Представете си, че гледате филм на изключително забавен каданс. Отнема цяла минута на някого само леко да наклони главата си", обяснява той.

„За една свръхинтелигентна система, която мисли много по-бързо от нас, човешкият свят изглежда точно така. Той е населен с изключително ограничени и почти ледниково бавни същества, около които тя лесно може да обикаля в кръг."

„Когато създаваме толкова мощни умове, трябва да сме сигурни, че техните мотивации са съгласувани с човешките интереси – донякъде както една майка е посветена на благополучието на децата си. Ако вместо това изкуственият интелект се окаже враждебен, може да сме обречени още в самото начало", предупреждава Бостром.

Няколко популярни платформи за съхранение на лични данни, използвани от американците, сред които Dropbox, iCloud и Google One, започват произволно да блокират достъпа на потребителите.

Междувременно в социалните мрежи се разпространява видео на представители на Пентагона, които пристигат за извънреден брифинг в Белия дом.

В ситуационната зала президентът Доналд Тръмп е информиран, че най-вероятното обяснение за разрастващата се криза продължава да бъде враждебна дейност на чужда държава.

Той заявява, че САЩ трябва да отвърнат на удара. Засега обаче няма установен виновник

Сънени пътуващи се събуждат и тръгват към работните си места. Но компютърните системи, които управляват транспортната инфраструктура, вече започват да отказват. Светофарите на ключови кръстовища произволно светват в червено и предизвикват огромни задръствания. На гарите информационните табла показват подвеждащи данни за пероните. Ръководствата на няколко летища въвеждат ръчни процедури, за да заобиколят проблемите със системите за багаж, сигурност и продажба на билети.

В центъра на Лондон хора започват да се събират пред информационните екрани, които показват новини за международните сътресения.

WhatsApp, единствената социална платформа, която засега остава напълно незасегната, се превръща в благоприятна среда за разпространение на слухове. Някои твърдят, че зад кризата стои чуждо правителство. Други обвиняват таен военен експеримент.

Засега никой не знае на какво може да се вярва

Следващата жертва са сателитните услуги за данни. Това прави неизползваеми някои от последните функциониращи комуникационни мрежи, включително Starlink на Илон Мъск.

В открито море капитаните на петролни танкери и товарни кораби са принудени да извадят компасите и хартиените морски карти.

На фронтовата линия в Украйна оръжията временно замлъкват. Дроновете внезапно стават неизползваеми и никой не е сигурен дали трябва да атакува, или да заеме отбранителна позиция.

Без работещ интернет военните командири, спешните служби и правителствените представители трудно могат да изградят точна представа за случващото се дори в собствените си държави, камо ли в останалата част от света.

Америка се събужда, за да установи, че незначителният IT проблем от предишната вечер вече се е превърнал в глобална криза.

Докато жителите на Ню Йорк включват електрическите си чайници и телевизорите, електропреносната мрежа се претоварва и настъпва катастрофално прекъсване на електрозахранването.

Подобни сривове обхващат няколко големи градски района.

В Европа и части от Азия също започват да угасват светлините. Болниците могат да преминат към резервните си генератори, но повечето останали обществени съоръжения, включително цели транспортни мрежи, спират работа. Хората излизат масово по улиците.

За мнозина това е моментът, в който кризата става напълно реална. Краят на познатия свят вече не е просто сюжет от холивудски филм за бедствия. Той се случва в домовете им и непосредствено пред входните им врати.

На фона на хаоса в повечето градове и нарастващия страх ядрените сили по света преминават в състояние на повишена бойна готовност

В САЩ, където кризата е започнала едва преди 16 часа, властите продължават погрешно да обвиняват подкрепяни от държави кибертерористи, най-вероятно свързани с Иран.

Докато изпива няколко кенчета Diet Coke, президентът Доналд Тръмп получава информация от съветниците си, че при сериозно компрометирани комуникационни системи страната му е подложена на атака. Възможностите му са две – да не предприема нищо или да отвърне на удара. Тази ситуация показва може би най-голямата заплаха, която възходът на изкуствения интелект представлява за човечеството.

Ботовете, излезли извън контрол, не могат сами да започнат военна атака. Но могат сравнително лесно да създадат ситуация, в която влиятелни хора да вземат катастрофални решения.

Тръмп нарежда да му донесат т.нар. „ядрено куфарче" – куфарчето с кодовете за използване на американския ядрен арсенал. Докато навън се спуска мракът, пръстът му виси над червения бутон.