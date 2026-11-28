"Препоръката за санкция е неприятна, както и несправедлива. Първо се налага препоръка за такава санкция, каквато излезе тази седмица. Това нещо се е случвало, налагали са се и преди такива препоръки. Самото налагане на глобата ще се дискутира идната година. Това никога не е довело до краен резултат. Би било неприятно България да е първата. По-скоро ще има символичен характер."

Това коментира вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по темата за евентуални санкции и глоби от Европейската комисия спрямо България във връзка с процедурата по прекомерен дефицит, започнала през юли.

"Опозицията с голяма радост споделят новината, че ще бъде наложена санкция на страната ни. Такова злорадство не помага на България", подчерта Пеканов по БНТ.

"Налагането на такава санкция показва, че България е третирана наравно с всички останали страни, както каза вчера и евродепутатът Никола Минчев", добави вицепремиерът.

"20 години вече тези фискални правила ги има. И аз казвам, че глобата е несправедлива, бих отишъл и по-напред, като кажа, че глобата е глупава. Откакто ги има фискалните правила, оттогава дълговете на страните все растат. Историята на фискалните правила е история на провала на Европа. Първото голямо известно нарушение беше през 2003 г. - Германия и Франция още в първите години на функциониране на еврото, нарушават дефицита. И нищо не последва от това. Други страни също го направиха. Стигна се до световната икономическа криза през 2011-2012 г., когато бяха преработени фискалните правила. Те също не доведоха до нищо. През 2016 г. имаше препоръка, например, да бъдат глобени Испания и Португалия. Но така и не наложига глоби", припомни Атанас Пеканов.

По думите му преди 2-3 г. започва дискусията фискалните правила отново да бъдат променени. "Когато се промениха те през 2024 г., аз не бях във властта. Финансовото министерство тогава се съгласи на правилата, които бяха приложени", каза вицепремиерът.

"Освен това имаме икономически аргументи - да покажем, че България влезе в еврозната, през април имахме най-голямата инфлация в еврозоната. Затова е нормално едно ново правителство да приеме бюджет, в който има социални плащания. За 4 месеца обаче ние нямаше как да наваксаме всички други дефицити, насъбрали се тази година, и да намалим, защото това беше желанието на Европейската комисия", добави Атанас Пеканов.

По отношение на риска от спиране на европейски средства той посочи, че следващата година България изпълнява изискванията на Комисията и очаква това да бъде отчетено.

Пеканов обясни, че България е заявила пред Европейската комисия, че не може да предоставя нови допълнителни средства за Украйна, докато е в процедура по свръхдефицит.

"От седмици сме в разговори с Европейската комисия, казали сме ясно: ние не можем да даваме, докато сме в процедура по свръхдефицит, нови допълнителни пари за Украйна, директна помощ или допълнителни средства, но не искаме да блокираме решенията, които минават през европейския бюджет", заяви той.

По думите му позицията на България е да не подкрепя допълнително въоръжаване, но да участва в помощта за цивилното население, особено за хората от българските общности в Украйна.

Вицепремиерът заяви, че България продължава да настоява за запазване на кохезионната политика в следващия европейски бюджет. Според него средствата по нея са инвестиция в общия европейски пазар, а не подарък от едни държави за други.

Пеканов осъди нападението над българските футболни фенове в Марсилия и заяви, че според него полицията не е изпълнила задълженията си. Той не смята, че е било грешка премиерът Румен Радев да благодари на френския президент Еманюел Макрон за предприетите действия след инцидент. Според вицепремиера френските власти, организаторите на стадиона и клубът трябва да понесат отговорност за случилото се.