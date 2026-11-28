Ограниченията за износ на най-модерните чипове с изкуствен интелект на американската компания Nvidia, наложени от САЩ и Китай, не спират достъпа до тях, а създават един от най-доходоносните черни пазари в света. Китайски компании използват посредници и подставени дружества, за да се сдобият с ограничените технологии, а кражбите на скъпо оборудване в САЩ също се увеличават. Това разкрива американският вестник New York Post.

Според публикацията през последните месеци Nvidia продава най-модерните си чипове на американски компании, които всъщност са контролирани от китайски дружества. След това оборудването се препродава на фирми в Югоизточна Азия, което допълнително затруднява проследяването на крайните му получатели и начина, по който се използва.

Междувременно властите в Калифорния отчитат 29% ръст на кражбите на товари през тази година. Откраднатите стоки са на стойност 356 млн. долара при 277 млн. долара за миналата година. Според изданието увеличението се дължи основно на кражби на хардуер на Nvidia за изкуствен интелект.

Кийт Луис, вицепрезидент по операциите в мрежата за разузнаване на товарни кражби Verisk CargoNet, разказва пред изданието, че крадци се представят за шофьори на камиони, за да получат сървъри с изкуствен интелект от складове. Вместо да ги доставят до крайните получатели, те ги присвояват и ги продават на задгранични пазари. Според New York Post най-вероятната крайна дестинация е Китай.

Достъпът до най-модерните AI технологии на Nvidia стана особено труден за китайските купувачи на фона на ограниченията за износ. Ситуацията се усложни и след временното оттегляне на главния изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг, предизвикано отчасти от обвинения, че нейни чипове са достигали до китайски центрове за данни в нарушение на американските правила.

Ситуацията обаче има и друга страна. Китайските власти също се опитват да ограничат присъствието на Nvidia на местния пазар, тъй като разглеждат американските технологии като конкуренция за развитието на собствената си полупроводникова индустрия.

През май китайските власти забраниха вноса на няколко модела чипове на Nvidia. През ноември пък спряха доставките на 600 000 броя от по-слабо усъвършенстваните H200, които не попадат под общата американска забрана за износ. В резултат чиповете се натрупаха в складове в Хонконг, съобщи по-рано Ройтерс.

„Китай иска тайните, но не и конкуренцията", обобщава противоречието авторът на публикацията.

Основателят на американската отбранителна компания Anduril Палмър Лъки също коментира ситуацията. Според него Китай има интерес Хуанг да напусне Nvidia, защото това би могло да отслаби позициите на американската компания.

„Китай иска Дженсън да си тръгне, затова аз искам той да остане", заяви Лъки на технологична среща миналата седмица.

По думите му Пекин не иска Nvidia да продава графични процесори на китайски компании, защото целта му е да изгради собствена индустрия за производство на процесори, а не да зависи от САЩ.

Ограниченията от двете страни обаче повишават цените на оборудването на нелегалния пазар. Китайски инфлуенсъри, които твърдят, че са се сдобили с най-мощните сървъри B300 на Nvidia, предлагат устройствата на цени до 3 млн. долара за брой. За сравнение, продажната им цена в САЩ е около 550 000 долара – повече от пет пъти по-ниска.

„Пазарът на висок клас чипове на Nvidia е направо луд в момента", казва пред New York Post базиран в Китай търговец на полупроводници. По думите му негови познати, занимаващи се с този бизнес, са печелили по около 100 млн. юана (15 млн. долара) месечно.

От Nvidia вероятно ще засилят усилията си да ограничат попадането на техни продукти в Китай, за да опровергаят съмненията, че компанията е заобикаляла американските ограничения за износ.

Според анализа обаче черният пазар и кражбите на специализирано оборудване ще продължат да се разрастват. Така опитите на Вашингтон да спре достъпа на Китай до най-модерните американски технологии се сблъскват с все по-сложни схеми за заобикаляне на ограниченията, докато Пекин едновременно блокира легалните доставки и насърчава развитието на собствено производство на чипове.