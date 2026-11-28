Математически метод, използван досега за изследване на разпределението на материята във Вселената, може да даде нови възможности за изучаване на океанските течения и подводните процеси. С негова помощ учените могат да разграничават по-точно различните структури на водните потоци, дори когато досегашните методи за анализ ги определят като еднакви, съобщава БТА, позовавайки се на списание „Сайънс".

В основата на новия подход е т.нар. трансформация на разсейване - математически инструмент, създаден за количествено описание на формата и структурата на обекти и модели в изображения. Досега методът е намирал приложение в космологията, където помага за изследване на разпределението на материята във Вселената. Сега учените го използват, за да анализират движението на океанските води.

Обичайните методи за изследване измерват енергията на водните движения в различни пространствени мащаби - от огромните океански течения до малките вихри и вълни. Тези данни обаче не разкриват достатъчно ясно формата и подредбата на отделните структури.

Новата техника позволява например да бъдат разграничени компактни, почти кръгли вихри от издължени водни структури, които образуват тънки ивици и нишки между по-големите завихряния. Така дори два океански потока с еднакво енергийно разпределение могат да бъдат разпознати като различни заради особеностите на тяхната структура.

Това има значение за разбирането на процеси, които влияят пряко върху климата. Различните видове водни движения пренасят по различен начин топлина, въглерод и хранителни вещества. По-точното им разграничаване може да помогне на учените да установят как се смесват водните маси и как тези процеси се отразяват на климатичната система.

Сред примерите, посочени от изследователите, е Гълфстрийм - мощното океанско течение, което пренася топла вода от района на Карибско море покрай източното крайбрежие на Северна Америка към Европа. По пътя си то може да се разделя на големи вихри, които постепенно се разтягат в дълги водни структури или се разпадат на по-малки завихряния.

Научният екип е от Калифорнийския технологичен институт и университета „Брандейс". Изследването е ръководено от Джак Скинър, бивш постдокторант в лабораторията на професора по океанография и науки за околната среда Йорн Калис.