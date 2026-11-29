Продължава ръстът на основни хранителни продукти на борсите у нас и тази седмица, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тъжищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,49 на сто до 2,449 пункта спрямо 2,437 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват тиквичките, които са с 21,06 на сто нагоре и се търгуват по 1,46 евро за килограм. По-високи са още цените на чушките спада, като червените са с 15,06 на сто по-скъпи до 1,65 евро за килограм, а на червените - с 4,44 на сто до 1,27 евро за килограм. По-висока е още стойността на краставиците - с 6,33 на сто до 1,78 евро за килограм, зрелия лук кромид - с 6,16 на сто до 0,62 евро за килограм, доматите - с 2,22 на сто до 2,39 евро за килограм, картофите - с 2,76 на сто до 0,67 евро за килограм, и зелената салата - с 1,16 на сто до 0,70 евро за килограм. Нагоре са цените на зелето - с 5,82 на сто до 0,55 евро за килограм, и морковите - с 1,2 на сто до 0,66 евро за килограм.

При плодовете тази седмица поскъпват гроздето - с 4,5 на сто до 1,44 евро на килограм, и бананите - с 2,11 на сто до 1,55 евро за килограм на едро. По-евтини са ябълките - с 5,84 на сто до 1 евро за килограм, и лимоните - с 0,28 на сто до 1,42 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,16 на сто до 5,98 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша" се вдига с 0,77 на сто до 9,20 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 2,34 на сто до 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 0,16 на сто до 1,26 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,46 евро за брой, което е ценови ръст от 2,53 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на сто до 3,58 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 2,04 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 4,47 на сто нагоре до 1,73 евро за килограм, а на лещата - с 4,7 на сто до 2,05 евро за килограм. Захарта поскъпва с 0,63 на сто до 0,96 евро за килограм, а олиото - с 3,04 на сто до 1,76 евро за литър. Зрелият фасул отстъпва с 2,12 на сто до 2,03 евро за килограм, а брашното тип 500 – с 3,79 на сто до 0,66 евро за килограм.