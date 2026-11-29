Нови екологични изисквания на Европейския съюз поставят хиляди малки компании пред сериозен проблем точно преди най-силния период за търговия през годината. Заради новите правила за управление на отпадъците от опаковки много малки търговци са принудени да ограничат или напълно да спрат доставките си до други европейски държави, което ги лишава от важни приходи по време на коледното пазаруване, съобщава "Политико".

Проблемът идва от Регламента на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки, който започна да се прилага през август. Той задължава всички компании, включително едноличните търговци и микропредприятията с малък брой служители, да определят и заплащат упълномощен представител, който да отговаря за управлението на отпадъците от опаковки във всяка държава от ЕС, в която продават стоки.

Целта на регламента е производителите и търговците да поемат по-голяма отговорност за отпадъците от опаковки. Всяка година в Европейския съюз се генерират над 80 милиона тона такива отпадъци, които замърсяват околната среда и натоварват депата за смет.

За малките компании обаче новите изисквания се превръщат в сериозна финансова и административна тежест. Според проучване на European Crafts Alliance, проведено през септември сред микропредприятия, близо 60% от тях вече са спрели, ограничили или преустановили изпращането на пратки до други държави заради новите правила.Назначаването на упълномощен представител може да струва стотици евро годишно за всяка отделна държава, сочат данни на финландската компания Pakkausvastuu, която помага на търговците да изпълняват тези изисквания.

Ако една малка фирма продава в целия Европейски съюз, разходите за представител във всичките 27 държави могат да достигнат няколко хиляди евро годишно.

Това поставя предприемачите пред труден избор – да поемат допълнителните разходи, за да продължат да продават в чужбина по време на празничния сезон, или да се откажат от част от най-важните си приходи за годината.

Особено засегнати са микропредприятията с по-малко от 10 служители, които представляват над 90% от всички компании в ЕС. Те разполагат с ограничени финансови и административни ресурси, а продажбите зад граница често са съществена част от бизнеса им.

Шарлот Шейнар, заместник-ръководител на отдела за връзки с институциите на eBay в ЕС, определя тези компании като най-уязвимата група по отношение на правилата за разширена отговорност на производителя.

Сред засегнатите е и Албертин Равенсберген, който продава каишки за часовници чрез eBay. По думите му годишната такса за упълномощен представител може да надхвърли приходите му от продажби.

„Трудно е да оправдая подобен разход, особено след като ЕС вече обмисля премахването на това изискване. Не мога да си позволя инвестиции, които след няколко месеца може да се окажат ненужни", коментира той.Под натиска на бизнеса Европейската комисия предложи премахване на задължението за назначаване на упълномощен представител за всички компании. Еврокомисарят по околната среда Джесика Росуол заяви , че се надява да бъде постигнато споразумение преди Черния петък.

Промяната обаче трябва да бъде одобрена както от държавите членки, така и от Европейския парламент. Двете институции не успяха да постигнат договореност в поставения срок и ще проведат нови разговори във вторник.

Дори да бъде постигнато споразумение, промените едва ли ще влязат официално в сила навреме, за да помогнат на малките търговци през коледния сезон.

„Остават само няколко седмици до Коледа. Малките продавачи са изправени пред сериозна несигурност и трябва да решат дали да плащат и да спазват правила, които може да бъдат отменени след броени седмици", предупреждава Шарлот Шейнар от eBay.

От Европейската комисия заявяват, че призовават съзаконодателите да придвижат предложението възможно най-бързо. Междувременно Брюксел препоръчва на държавите членки да прилагат изискванията конструктивно и прагматично.

Комисията е напомнила на националните власти да избягват непропорционалната административна тежест за производителите, включително малките и средните предприятия, които пускат на пазара ограничени количества опаковки.

На практика това означава държавите да не бързат с налагането на санкции на компаниите, които не са назначили представител за управлението на отпадъците.

Според експерти обаче подобен подход няма да реши напълно проблема. Дори при по-либерално прилагане на правилата компаниите продължават да се сблъскват с изисквания по цялата верига на доставки и с допълнителни разходи за отчетност.Европейската комисия предложи премахването на задължението още през декември миналата година като част от по-широк пакет за опростяване на екологичното законодателство. Почти година по-късно обаче държавите членки и Европейският парламент все още не са постигнали окончателно споразумение.

Португалският евродепутат Ана Вашконселос, която участва в работата по законодателния пакет, критикува бавния напредък на държавите членки.

Според нея Европейската комисия и Европейският парламент са осъзнали спешността на проблема и са действали бързо, но страните членки продължават да блокират процеса.

„Изоставянето на малките предприятия, засегнати от лошо законодателство, е неприемливо и необяснимо в момент, когато конкурентоспособността е сред водещите приоритети на ЕС", заявява тя.

Съветът на ЕС, който представлява правителствата на държавите членки, е постигнал обща позиция през октомври, след като преговорите са били блокирани още през юни. Няколко държави са изразили сериозни резерви към предложението на Комисията и са настояли да се изчака предстоящият Закон за кръговата икономика, който трябва да опрости и уеднакви правилата за отговорността на производителите за отпадъците.

Преговорите са били подновени след влизането в сила на регламента през август и последвалата вълна от оплаквания от страна на бизнеса.

Европейският парламент също е приел позицията си през октомври. Депутатите са подкрепили временното премахване на изискванията за няколко категории отпадъци, но само за микропредприятията и малките компании.

Заместник-председателят на групата на социалистите и демократите Делара Буркхардт заявява, че политическата група е настоявала за целенасочени облекчения в правилата за отпадъците от опаковки още при първоначалното обсъждане.

Според германския евродепутат обаче Европейската комисия е насочила усилията си към по-широки промени в различни категории отпадъци, без да отчете достатъчно реалните проблеми на малките предприятия.

Така хиляди малки търговци остават в несигурност точно преди Коледа – период, в който продажбите могат да определят финансовия резултат за цялата година. Докато европейските институции продължават преговорите, бизнесът трябва да реши дали да плаща за спазването на правила, които може скоро да бъдат променени, или да се откаже от клиенти и пазари в рамките на общия европейски пазар.