В продължение на пет десетилетия Франция постепенно се превърна от страна производител в държава, която потребява стоки, произведени предимно в чужбина. Процесът засегна почти всички промишлени отрасли и остави дълбоки социални и регионални последици, пише в публикация по темата френският вестник „Монд", цитиран от БТА.

На 25 септември в градчето Версу в департамента Изер, близо до Гренобъл, френската компания „Вулкам" (Vulkam) откри нов завод с площ от 2600 кв. м и 40 служители. Основаната през 2017 г. високотехнологична компания произвежда т.нар. аморфни метали - материали с изключителна здравина, устойчивост и еластичност. От 2027 г. тя ще доставя високопрецизни компоненти за часовникарската индустрия, а продукцията ѝ има приложение и в медицината, космическата и авиационната промишленост.

В същия ден в Пани сюр Мьоз, близо до Комерси, беше обявен друг индустриален проект. Производителят на цимент „Вика" (Vicat) и компанията за управление на отпадъци „Деришбур" (Derichebourg) ще изградят завод за производство на твърди горива от отпадъци, които не подлежат на рециклиране. Те ще се използват вместо природен газ за намаляване на въглеродните емисии при производството на цимент. Предвижда се заводът да произвежда 34 000 тона гориво годишно за циментовия завод на „Вика" в Кселие, на около 45 км разстояние. Проектът ще осигури около 20 работни места и ще позволи част от отпадъците, които досега са били депонирани, да бъдат използвани повторно.

Двата проекта показват различните посоки на усилията за възстановяване на френската индустрия - развитие на високите технологии и преминаване към по-чисто производство.

Подобно на повечето западни държави, Франция преживява силна деиндустриализация от 70-те години на миналия век. Процесът обаче е по-дълбок, отколкото в Германия и Италия. Според Националния статистически институт на страната „Инсее" (Insee) делът на преработващата промишленост в брутния вътрешен продукт (БВП) е намалял от 24 на сто през 1970 г. до едва 10 на сто към днешна дата. За сравнение, в Германия той е 18 на сто, а в Италия – 16 на сто.

Броят на заетите в индустрията също се е свил драстично - от над 5 милиона души през 70-те години, или 27 на сто от всички работещи, до малко над 3 милиона днес, което представлява 9,5 на сто от заетите.

Поскъпването на енергията след петролните кризи през 1973 и 1979 г. бележи края на следвоенния период на бурен индустриален растеж. Много отрасли са засегнати от конкуренцията на държави с по-ниски производствени разходи и от навлизането на автоматизацията. Първи тежък удар понасят секторите на металургията, минното дело и текстилната промишленост. Стотици хиляди работни места изчезват, а традиционни индустриални райони в Северна Франция и Лотарингия изпадат в криза.

Оттогава страната преживява още две големи вълни на закриване на производства, отбелязва Никола Портие, преподавател в Института за политически изследвания в Париж (Sciences Po) и автор на изследване за възстановяването на индустрията и регионалното развитие, публикувано през октомври от аналитичния Институт „Терам" (Institut Terram), специализиран в изследването на регионалното развитие и териториалните политики.

Първата вълна започва в началото на 2000-те години с отварянето на азиатските пазари, особено на Китай, за световната търговия. Това доведе до масово преместване на производствени мощности в чужбина. Втората вълна следва финансовата криза от 2008 г., която ускори затварянето на заводи и довежда индустрията до исторически ниски нива.

Над 3000 затворени промишлени обекта

От 2009 г. досега във Франция са закрити близо 400 повече промишлени обекта, отколкото са открити, показват данни на изследователската компания „Трендео" (Trendeo). „Над 3000 са затворили, докато 2600 нови са създадени", посочва основателят на компанията Давид Кускер.

Пандемията от КОВИД-19 разкри особено ясно последиците от тази зависимост. Франция изпита сериозни затруднения при снабдяването с маски, лекарства и защитно облекло. Стана очевидно, че страната вече не може да произвежда редица основни стоки, тъй като цели промишлени отрасли са изчезнали през предходните десетилетия.

Така Франция постепенно се превърна от производител в потребител на стоки, произведени в чужбина. Това засилва зависимостта на страната от външни доставчици, особено при стратегически продукти като електронни компоненти, фармацевтични изделия и метали, посочва Никола Дюжарден, експерт по индустриални рискове и сложни производствени вериги. Освен икономически проблем, това поставя и въпроса за националната сигурност на фона на геополитическото напрежение и рисковете за веригите на доставки.

Търговският дефицит на Франция с Китай достига 50 млрд. евро годишно - пет пъти повече спрямо 2000 г. В момента страната внася от Китай три пъти повече стоки, отколкото изнася към него. Излишък Франция отчита само в няколко сектора, сред които авиацията, луксозните стоки и алкохолните напитки.

Опитите за обръщане на тенденцията започват по време на управлението на Франсоа Оланд, след публикуването през 2012 г. на доклад за конкурентоспособността на френската икономика. По-късно, през 2021 г., президентът Еманюел Макрон предприема нови мерки за възстановяване на промишленото производство след пандемията.

В резултат между 2015 и 2024 г. са създадени около 130 000 работни места в промишлеността. Сред определените за стратегически отрасли са отбраната, ядрената енергетика, производството на активни фармацевтични съставки, батериите за електромобили и добивът на редкоземни елементи. Особено внимание се отделя на т.нар. Долина на батериите около Дюнкерк и района на Лак, в Югозападна Франция.

След няколко години на възстановяване обаче френската индустрия отново навлезе в труден период. Според Никола Портие положителната тенденция, започнала през 2016 г., е спряла спада в броя на промишлените обекти, но не е успяла да върне предишния дял на индустрията в икономиката.

От 2024 г. насам зачестяват затварянията на заводи, отлагането на инвестиции и съкращенията. Засегнати са компании от химическата промишленост, производството на домакински уреди и металургията, сред които „Ванкорекс" (Vencorex), „Бранд" (Brandt) и „АрселорМитал" (ArcelorMittal). През 2025 г. във френската индустрия са закрити около 20 000 работни места. Затворени са 179 промишлени обекта, докато новооткритите са едва 116.

Особено тежко е положението в автомобилната индустрия - дългогодишен стълб на френското производство. От 2008 г. насам в страната са затворени над 200 обекта на автомобилни производители и доставчици на компоненти. Сред тях са предприятия на „Континентал" (Continental), „Гудиър" (Goodyear) в Амиен, Пе Ес А (PSA, компанията майка на марките „Пежо" (Peugeot )и „ Ситроен (Citroën), „Форд" (Ford), „Бриджстоун" (Bridgestone) и „Мишлен" (Michelin).

По данни на „Инсее" между 2010 и 2023 г. автомобилният сектор е загубил 140 000 преки работни места - от 425 000 до 286 000.

Загубата на индустрията променя и облика на регионите

Деиндустриализацията има не само икономически, но и сериозни социални и регионални последици. Североизточната част на страната и районът около Париж са сред най-тежко засегнатите, докато западните и южните райони успяват да се приспособят по-добре. Нито един регион обаче не остава напълно незасегнат.

Същевременно новите промишлени работни места са концентрирани в няколко големи градски района - Тулуза, Бордо, Лион, Париж, Нант и Гренобъл. В тях се създава повече от половината от новата индустриална заетост, посочва Институтът „Терам".

Протестите на „жълтите жилетки" през 2018-2019 г. показаха колко важна е индустрията за малките градове и селските райони. В над 300 от общо около 1250 междуобщински структури в страната повече от 20 на сто от работните места са в промишлеността - почти двойно над средното за Франция, а в някои райони делът достига дори 30-40 на сто.

Извън големите градове обаче все по-голямо място заемат центровете за данни и логистичните складове. Логистичният сектор вече разполага с близо 70 000 обекта и почти 200 милиона кв. м площ. Той формира около 10 на сто от БВП на Франция - почти колкото преработващата промишленост, и осигурява работа на около 2 милиона души.

Тези работни места обаче са по-малко на брой в сравнение с традиционните заводи заради автоматизацията. Освен това често са по-ниско платени и са свързани с продължително работно време и напрегнато темпо на работа.

От производствени работници до складовите служители

Индустриалният облик на Франция през 21 век се променя - на мястото на традиционните заводи все по-често се изграждат логистични центрове, а квалифицираните промишлени работници отстъпват място на складови служители, работници по обработката на поръчки и оператори на мотокари.

Икономистът и специалист по индустриалното развитие и регионална политика Пиер Велц определя тази трансформация като преход към „хипериндустриално общество". Според него услугите все повече възприемат индустриалния модел с неговите стандартизирани процеси и високи производствени норми, докато промишлеността се ориентира към допълнителни услуги - софтуер, поддръжка и рециклиране.

До 80-те години на миналия век големите промишлени компании извършват почти всички дейности самостоятелно. Към индустриалните работници се причисляват не само заетите на производствените линии и инженерите, но и служителите в IT отделите, счетоводството, маркетинга, почистването и столовите.

Впоследствие, под натиска за намаляване на разходите, компаниите започват да възлагат тези дейности на външни изпълнители. Така стотици хиляди работници, които продължават да изпълняват същите задачи, статистически преминават от индустриалния към сектора на услугите.

Тази промяна води и до отслабване на общата работническа идентичност. В логистичните центрове и сектора на услугите синдикалното присъствие е по-слабо, а професиите са по-разпокъсани и индивидуализирани, посочва „Монд".