Трябва да се направи административна реформа.

Това отбеляза пред БНР Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, бивш зам.-министър на финансите.

"Тя не може да бъде с тези пет хиляди бройки. 12 хиляди са незаетите места в администрацията. Общо 90 хиляди човека трябва да бъдат съкратени или оптимизирани в публичния сектор, за да се върне България в средноевропейските нива на публични разходи за персонал".

Народното събрание вече прие на първо четене законопроектите за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

"Големият проблем е, че в момента нашето правителство не излъчва сигнали, че разбира какво трябва да направи или по незнайни причини не иска да направи това, което трябва да се случи. А то е ясно-за да коригираш този свръхдефицит, който ние генерирахме през последните няколко години, трябва да приложиш структурни мерки. Когато нямаш структурни мерки, се получава имитация на дейност.

Никой не е казал, че това е лесно да се направи. Нима беше лесно след 1998 г. да се направят тези мерки или след 2021 година, когато продължиха?!

Тази ситуация се формира след 2021 година. Бюджетът издържа 4-5 години преди да се счупи. Беше ясно, че ще трябват такива непопулярни мерки. Всеки, който заявява, че иска да управлява държавата ни, трябва да е готов да прави правилните неща".

В момента отминава един период, който беше добър икономически, посочи още Дацов.

"Имаме проблеми във фискалната сфера, но нямахме проблеми в икономиката".

Той отбеляза в предаването "Неделя 150", че се очаква 2027 г. да бъде по-добра от 2028 г.

"Не е ясно дали няма да има по-значително забавяне на БВП и застой в икономиката. Като стратегия беше много по-добре да се направи нещо по-значително през 2026 г. и 2027 г., отколкото да се остави, каквато е стратегията на управляващите, основната част от мерките да бъдат 2028 г. и 2029 г.

Фискалното усилие, което трябва да се направи, не е толкова героично. От база 3.5% през 2026 година да достигнеш до 2.8% през 2029 година не изглежда нещо съществено".

Не бива да се изненадваме от това, което се случи, коменитра той анонса на Европейската комисия, че ще предложи налагането на финансова санкция на България заради прекомерния ръст на държавните разходи и несправянето със свръхдефицита.

"Глобата е символично действие. Отражението върху кредитния рейтинг на страната ни, върху достъпа до пазари и много други неща са по-важни и съществени от икономическа гледна точка. Ние правим тези неща не заради Брюксел, а заради нас. Устойчивостта на публичните финанси е нещо много важно".