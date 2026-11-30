Недирландсакта агенция по пътна безопасност ANWB и местните специалисти по гуми съветват през зимата губите да се помпат повече от предписаното от производителя за даден модел.

При недонапомпана гума, протекторът става вдлъбнат, което води до свиване на специалните ламели и всъщност води до оттичане на много по-малко вода и сняг. Тъй като студеният въздух се свива и налягането естествено спада през зимата, специалистите по принцип съветват да се придържате към стойността, посочена от производителя. Всъщност е най-добре да добавите допълнителни 0,2 бара, за да компенсирате загубата на налягане поради студа.

Под 7 градуса лятната гума се втвърдява в един вид твърда като камък пластмаса, което води до загуба на всякакво сцепление върху мокър или хлъзгав асфалт. Зимните гуми са малко по-меки благодарение на вещество, наречено силициев диоксид. В резултат на това гумата остава гъвкава и протекторът лесно се захваща за пътната настилка.

За това препоръката е да има достатъчно налягане на въздуха в гумите, които за предпочитане трябва да са с малко по-мека смес (като зимните гуми). Това важи за всички видове автомобили: с предно, задно или задвижване на четирите колела, както и хибридни, електрически или с ДВГ.

Имам и изключение, за което знаят повечето офроудъри. При дебел, непроходим сняг и офроуд условия гумите се спадат леко, за да увеличат контактната си площ и да не затъват. Така тежестта на автомобила се разпределя върху по-голяма площ, което намалява натиска на квадратен сантиметър и не позволява на гумата да пробие снега и колата да легне "по корем". На почистен път или киша твърде меките гуми губят стабилност в завои, увеличават спирачния път, прегряват и могат да излязат от джантата.