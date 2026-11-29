ЕС обмисля преструктуриране на задължения в размер на десетки милиарди евро, натрупани по време на пандемията от КОВИД-19, в опит да освободи средства за постигане на компромис по общия бюджет на ЕС до края на годината, пише в. "Файненшъл таймс".

Страните от ЕС са дълбоко разделени по отношение на предложения размер на следващия седемгодишен бюджет на блока за периода 2028-2034 г., който възлиза на 1,58 трлн. евро по цени от 2025 г. Лидерите на европейските държави предупредиха, че споразумение по многогодишния бюджет трябва да бъде постигнато преди изборите във Франция и Италия догодина да провалят всякаква възможност за сделка, преди изтичането на срока на действие на сегашната рамка след 13 месеца.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста обмисля идеята да бъде отложено погасяването на част от главницата по дълговете, поети за да се финансира безвъзмездно подпомагане в размер на 360 млрд. евро по фонда за възстановяване на ЕС от ковид пандемията. Това ще се осъществи чрез емитиране на нови облигации, които да заменят част от тези, чийто падеж изтича. Той обмисля също така да се намали финансирането за области като конкурентоспособност, сигурност и международно влияние по ново предложение, което се очаква да бъде представено в началото на следващия месец, според четирима души, запознати с преговорите.

Фондът Next Generation EU в размер на 800 млрд. евро е най-голямата кредитна програма в историята на Европейската комисия и създаването му беше договорено в разгара на пандемията с цел да се финансира възстановяването на ЕС след локдауните, като поетият дълг беше гарантиран съвместно от държавите членки. Това допринесе за увеличаването на неизплатените задължения, деноминирани в евро, до 860 млрд. евро към септември спрямо 51 млрд. евро преди пандемията, а Европейската комисия се превърна в петия по големина емитент на облигации, деноминирани в евро, след Германия, Франция, Италия и Испания.

По-ниското от очакваното търсене на заеми по програмата обаче доведе до това, че емитирането не достигна пълния планиран обем, спирайки на 577 млрд. евро. Някои страни членки, включително Франция и Италия, призоваха дългът да бъде рефинансиран и за него да не се изразходват средства, предназначени за укрепване на икономическата конкурентоспособност и сигурността на блока от 2028 г. нататък. Но Германия и Нидерландия се обявиха против такава стъпка, като изтъкнаха, че програмата е била договорена като еднократна мярка с ангажимент за пълно изплащане, заложен в законодателството на ЕС.

Предложените мерки биха намалили общия размер на следващия бюджет, като в същото време ще увеличат размера на средствата за селскостопански субсидии и плащанията за регионално развитие, посочиха източниците. Това би позволило на Коща да удовлетвори исканията както на по-богатите държави от блока, които искат по-малък бюджет, така и на страните, които искат да защитят получаваните средства.

По-рано тази седмица Европейският съвет приключи с неуспех да бъде постигнато споразумение по Многогодишната финансова рамка, припомня БТА.