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59,8% от избирателите подкрепиха и забраната на шумните фойерверки

Швейцарските избиратели одобриха на референдум облекчаването на строгите правила за износ на оръжия. Държавите, закупили швейцарско военно оборудване, ще могат да го предоставят на трети страни без предварителното съгласие на Берн.

Досегашното законодателство забранява износа на оръжия за държави, участващи във въоръжени конфликти, независимо дали са агресори, или се отбраняват. Тази политика обтегна отношенията на Швейцария с Германия и други европейски страни след началото на войната в Украйна.

Сега 54,3% от гласувалите подкрепиха реформата, пише БТА.

Швейцарското правителство изрази опасения, че ограниченията подкопават конкурентоспособността на местната отбранителна промишленост, тъй като партньорските държави се насочват към други доставчици.

На референдума 59,8% от избирателите подкрепиха и забраната на шумните фойерверки въпреки противопоставянето на правителството и парламента. Гражданската инициатива бе мотивирана от стреса и паниката, които силният шум причинява на животните.

Очаква се забраната да влезе в сила през следващите две години и да се отнася предимно за частни лица. Организираните фойерверки по фестивали и на националния празник на Швейцария ще останат разрешени.

Правителството и парламентът се противопоставиха на инициативата с аргумента, че фойерверките са традиция, а забраната може да доведе до сериозни финансови загуби за пиротехническата индустрия.