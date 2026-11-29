Страните от ОПЕК+ се споразумяха да отложат оценката на капацитета си за добив на петрол, след като Ирак, един от големите производители в групата, оспори резултатите от нея, предаде Ройтерс.

Новите производствени квоти за периода след март 2027 г. ще бъдат определени най-късно през юни.

Седемте водещи държави от ОПЕК+, които по-рано се придържаха към доброволни съкращения на добива на петрол (Русия, Саудитска Арабия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), не посочиха и нови цели за производството през 2027 г.

Отбелязва се, че тези седем държави ще продължат консултациите и анализа на пазарната ситуация в рамките на министерския мониторингов комитет на ОПЕК+.

ОПЕК+, в която влизат страните от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и техни съюзници, сред които Русия, първоначално възнамеряваше още на днешното заседание да използва резултатите от първата по рода си оценка на производствения капацитет на своите членове, за да определи целевите равнища на добива през 2027 година.

Някои от страните в групата са поискали допълнителни консултации с експертите, извършващи оценката, до края на март, се посочва в официално съобщение на ОПЕК. Производствените квоти за следващия период ще бъдат определени въз основа на резултатите от оценката на заседанието през юни 2027 г. или по-рано, ако пазарните условия позволяват това.

Въпреки че представители на ОПЕК+ заявиха преди и след заседанието, че е постигнато споразумение за запазване на настоящите равнища на добив през първото тримесечие на 2027 г., в официалното съобщение на групата не се посочват конкретни квоти за следващата година.

Срещите на министерския мониторингов комитет на ОПЕК+ се провеждат на всеки два месеца. Мониторинговият комитет на ОПЕК+ няма правомощия да взема решения относно нивата на добив на петрол, като ролята му се ограничава до наблюдение на изпълнението на споразумението на ОПЕК+ и анализ на пазарните условия. Той обаче може да препоръча определени решения относно добива на петрол за алианса, макар че напоследък не е давал никакви препоръки.

От април 2025 г. "осморката" на ОПЕК+ (Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, ОАЕ) започна постепенно да връща на пазара съкратените барели и през септември 2025 г. напълно се оттегли от доброволните съкращения в размер на 2,2 млн. барела на ден – с една година по-рано от първоначалния план. През септември 2026 г. "седморката" на ОПЕК+ (след излизането на ОАЕ от ОПЕК и ОПЕК+) приключи излизането от още едно доброволно съкращение на добива на петрол – с 1,65 млн. барела на ден. По този начин напълно бе прекратен цикълът на доброволни съкращения на добива на петрол, като за година и половина участниците в групата върнаха на пазара извадените по-рано 3,85 млн. барела на ден.

Сега до края на 2026 г. за всички страни от ОПЕК+ важат по-рано одобрените квоти без допълнителни ограничения, като общият разрешен обем на добива на всички страни участнички в споразумението в рамките на квотите възлиза на 36,206 млн. барела на ден.

Войната и разногласията относно производствения капацитет предвещават още една трудна година за ОПЕК+, която включва Организацията на страните износителки на петрол и нейни съюзници, сред които Русия, докато конкурентният производител – Съединените щати – продължава да печели пазарен дял.