Сладките картофи са били генетично модифицирани много преди хората да започнат да го правят,

Хората не са първите генни инженери. Други организми са създавали генетично модифицирани растения (ГМО) милиони години преди ние да започнем да вмъкваме чужда ДНК в земеделските култури. Сладкият картоф е култивиран преди хиляди години от хората в Централна и Южна Америка, но друг организъм се е намесил в гените му много преди нашият вид да се появи и да го извади от почвата.

Това съобщава „Сайънс алърт", като се позовава на ново проучване, публикувано в списание Planta.

През 2015 г. изследователи откриват, че отглежданите по цял свят сладки картофи съдържат чужда ДНК, част от която е активна в самото растение. Това забележително генетично допълнение е установено във всеки един изследван култивиран сорт, но рядко се среща или липсва при дивите му роднини.

Въпросният генен инженер е миниатюрен почвен микроорганизъм, наречен агробактерия (Agrobacterium). Тази необикновена бактерия е истински майстор в „редактирането" на гени. Когато взаимодейства с растението, тя успява да вмъкне малка част от собствената си ДНК директно в неговите клетки. Този пренесен участък се нарича трансферна ДНК (Т-ДНК) – чуждите гени достигат до ядрото на клетката и променят трайно генетичния код на растението. От този момент нататък то започва да „разчита" гените на бактерията като свои и да ги използва, а при размножаването си ги предава и на следващите поколения.

Когато учените откриват този процес в края на 70-те години на XX век, им хрумва нова идея: ако успеят да премахнат вредните, болестотворни гени от бактериалната ДНК и на тяхно място да сложат полезни, ще могат да подобряват земеделските култури. Именно така се раждат съвременните генетично модифицирани храни. Макар често да са критикувани като „изкуствени", за създаването им се използва метод, който самата природа е създала. В дивата природа бактерията вмъква своята ДНК в растението, за да оцелее самата тя, но понякога този процес носи и неочаквани ползи за самото растение.

Новото изследване, публикувано в списание Planta, разкрива, че естествено придобит от агробактерия ген в сладките картофи им помага да се справят с температурни промени, болести и клетъчни увреждания.

Една от хипотезите е, че в хода на еволюцията вредните бактериални гени в сладкия картоф са отпаднали, докато полезните са се запазили. Когато древните хора са започнали да отглеждат тези растения, те вероятно несъзнателно са ускорили процеса, подбирайки сортовете с най-добрите бактериални гени. Това е по-бавният, природен аналог на начина, по който хората създават ГМО култури днес.

През август тази година учени публикуваха изследване, в което описват над 2600 вида естествено възникнали генетично модифицирани растения. Според изчисленията на екипа около 12 процента от всички сухоземни растения на Земята може да носят в генома си ДНК, вмъкната от микроорганизми.