Червенокрилите трупиали могат да различават опасните змии от сравнително безобидните, дори без да са се сблъсквали с тях по-рано.

Птиците, известни с агресивното си поведение при защита на гнездата си, нападали многократно реалистични макети на неотровни змии от семейство смокообразни, но почти никога не докосвали физически макетите на гърмящи змии – отровни змии от семейство усойници, разпознаваеми по характерната си „дрънкалка" в края на опашката си, с която издават звук.

Изследването на Орегонския държавен университет, публикувано в списание Behavioral Ecology, проследява реакциите на червенокрилите трупиали към различни потенциални хищници от Западен Орегон.

Ръководител на проучването е Шелби Лоусън от Орегонския държавен университет. Учените поставили реалистични неподвижни макети на животни върху платформи на няколко метра от гнездата на птиците. Сред тях имало сойки, земни катерици, неотровни змии, гърмящи змии и други птици.

Макар гърмящите змии да се срещат в Западен Орегон, през XIX век те били почти напълно изтребени в районите западно от планинската верига Каскейд. Затова е малко вероятно днешните червенокрили трупиали в тази област да са имали досег с тези отровни влечуги, смятат учените. Въпреки това реакциите на птиците към отровните и неотровните змии били съвсем различни.

При експериментите, проведени край десетки гнезда, червенокрилите трупиали нанесли повече от 80 физически удара по макетите на неотровните змии, докато само един от макетите на гърмящи змии бил физически атакуван от трупиал, и то само веднъж.

„Не знаем дали това се дължи на разпознаване на опасността по друг начин или има нещо в особеностите на отровните змии, в дрънкалката на опашката им, което кара птиците да се въздържат да ги атакуват", казва Лоусън.

Според изследователката резултатите дават нови сведения за начина, по който животните балансират между защитата на потомството си и собственото си оцеляване. Предишни проучвания показват, че червенокрилите трупиали променят поведението си в зависимост от опасността, която даден хищник представлява за малките им, и риска за самите птици.

Така например те могат физически да нападнат сойка или катерица, които застрашават яйцата им, но да стоят на разстояние от ястреб, който може да нападне и възрастните птици, като вместо да се опитват да го атакуват, издават предупредителни звуци.

В конкретното изследване трупиалите проявили по-голяма агресивност към потенциалните хищници, отколкото към контролните видове. Интересното е, посочват учените, че те не били по-предпазливи спрямо змиите като цяло, а проявили предпазливост само по отношение на отровните влечуги и избегнали физически контакт с тях.

Учените установили също, че възрастта на потомството влияе върху защитното поведение. Птиците нападали физически макетите на змии само след излюпването на малките си, но не и докато мътели яйцата си.

Изследователите се надяват резултатите да насочат вниманието към змиите като заплаха за гнездящите птици и към начините, по които пернатите разпознават опасността и защитават потомството си.

„Все още не знаем напълно как птиците разпознават змиите и как решават как да реагират на тях, въпреки че те представляват сериозна заплаха за гнездата им. Това изследване е важна стъпка към разбирането на тези процеси", допълва Лоусън.