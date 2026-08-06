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Нивото на Дунав при Русе вече е -104 см
Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката. Дан...
Братовчед на убития мъж в Пловдив: Не е проявявал интерес към деца
„Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство". ...
Защо любимият “ключ” на всяка власт към бързи промени във важни закони отваря вратата към КС
Този път спорни са трудовият стаж, минималната заплата и възнагражденията на магистратите Как д...
ТОП ТЕМИ OT България
Защо любимият “ключ” на всяка власт към бързи промени във важни закони отваря вратата към КС
Този път спорни са трудовият стаж, минималната заплата и възнагражденията на магистратите Как д...
Росица Карамфилова: В Рила слагаме камери, които ще следят и за пожари, и за бракониери
В природен парк Рила за пръв път се инсталират камери за наблюдение. Те ще се ползват както за ...
Министър Милошев: Говорим за култура, а слагаме легени при теч от покривите на институтите
На три от националните културни институти у нас текат покривите - Националния исторически музей...
Шофьорът на автобуса, свалил дете със специални потребности: Нямах идея как е с ориентацията
Звънна ми госпожа, която е била в автобуса. Искала да плати на детето билета. Шофьорът обаче го...
Двама са пострадали в пожари вчера
Двама души са пострадали при пожари в страната вчера. За денонощието са потушени 134 пожара, а ...
Експерт: Намаляват обявите за работа, чакат ни трудни есен и зима на пазара на труда
„Пазарът на труда се обръща. Очакваме по-трудна есен и зима. Обявите намаляват сериозно", каза ...
40% активност и спокоен изборен ден в село Чинтулово
Около 40 процента е избирателната активност към момента в село Чинтулово, където си избират кме...
В село Подайва са гласували 17.28% от избирателите към 11 ч.
Изборният ден за кмет на кметство в исперихското село Подайва протича нормално. Своя вот към 11...
Над 20 на сто е избирателната активност към 11 часа на частичните избори за кмет на село Бъдеще
Към 11 ч. избирателната активност в старозагорското село Бъдеще е малко над 20 на сто на провеж...
Бърз влак блъсна и уби жена на гарата в село Бутово
Бърз влак блъсна и уби жена в района на жп гара - с. Бутово. Инцидентът е станал около 09,00 ч....
Стрелба по тролейбус с пътници в Плевен
Тролейбус е със счупено стъкло след стрелба в Плевен. На него са се возили хора, съобщи говорит...
Братовчед на убития мъж в Пловдив: Не е проявявал интерес към деца
„Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство". ...
Сливат две гимназии в Пазарджик от есента
Със заповед на министъра на образованието и науката от 22 юни 2026 г. и въз основа на мотивиран...
Образователното министерство пусна четвъртото класиране за прием в 8. клас.
Министерството на образованието и науката (МОН) публикува четвърто класиране за прием в 8. клас...
Студенти от скамейката се “потапят” в професията с платени стажове, шефове им показват тънкостите в занаята
Практиките са по проекта на МОН “От висше образование към заетост” Финансира се от ЕС Българс...
Пожарът край Пазарджик е овладян
Пожарът край Пазарджик е овладян, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Той се намира в район...
Пуснаха движението в платното за София по АМ "Тракия"
Вече е пуснато движението по автомагистрала "Тракия" от Пазарджик в посока София. Това съобщи г...
Баржа с въглища се запали в река Дунав край Русе (Видео, снимки)
Баржа с въглища се запали в река Дунав край Русе. Заради ниското ниво на реката много баржи и к...