Ранен при катастрофа велосипедист бере душа в монтанската болница

Велосипедист е с опасност за живота след катастрофа в монтанското село Горно Церовене, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 7 часа вчера, в землището на населеното място. 69-годишен водач от село Челюстница пътувал с лек автомобил "Шевролет Каптива" с монтанска регистрация към Монтана. Водачът блъснал движещия се пред него 59-годишен водач на самоделно сглобено моторен велосипед с неустановен модел.

Вследствие на удара колоездачът е пострадал сериозно и е транспортиран за лечение в МБАЛ Монтана с множество травми. Той е настанен в хирургично отделение, с опасност за живота.

Работата продължава в районното управление в Монтана, по случая е образувано досъдебно производство.