Пътник удари в лицето шофьор на автобус в Благоевград

58-годишен шофьор на автобус от градския транспорт в Благоевград е ударен в лицето от пътник, съобщи Би Ти Ви.

Водачът на автобус по линията Благоевград – Покровник пострадал на спирката на хипермаркет „Метро“ на „Зелендолско шосе“ към 23 ч. снощи.

На слизане младежът ударил с юмрук водача без повод в лицето и слязъл. В автобуса имало още само един пътник – младеж на 16 г.

На място е пристигнал полицейски патрул, нападателят е регистриран като психично болен, заради което не е задържан.

Водачът на автобуса И. Х. е с насинено око, посъветван е да си извади медицинско от съдебен лекар. След оказаната му първа помощ в МБАЛ-Благоевград е освободен за домашно лечение.