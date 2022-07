От ЕК за доклада, описал BG медиите: Финансираме, не оказваме влияние

В статията “Хватката на едни експерти, описали (при)страстно българската журналистика” в броя от сряда описахме доклад от 25 март, озаглавен “Хватката върху медиите в България”, от 31 страници, излязъл под шапката на Международния институт за пресата (IPI) със седалище във Виена. Той разглежда развитието на медиите в България.

Тъй като докладът е финансиран от Европейската комисия и от фондация “Фридрих Науман”, помолихме за коментар представителството на ЕК у нас.

Ето отговора от името на службата на говорителите на ЕК:

“Докладът, за който питате, е част от редица други доклади в рамките на по-голям проект, който изследва завладяването на медиите в държави от ЕС и страни-кандидатки за членство в съюза. Това е проектът “Механизъм за бързо реагиране в защита на медийната свобода” (Media Freedom Rapid Response - MFRR). Той има независимо управление и е създаден през 2020 г. с цел правна защита и практическа подкрепа на журналистите и работещите в медиите.

Въпреки че проектът се съфинансира от Европейската комисия, ние не оказваме влияние, нито участваме в работата по докладите, изготвени от MFRR. Той представлява алианс, ръководен от Европейския център за свобода на печата и медиите (ECPMF), включващ организациите “Член 19 Европа” (Article 19 Europe), Европейската федерация на журналистите (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Международен институт по печата (IPI) и CCI/Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBC Transeuropa).

Общата стойност на отпуснатите средства от ЕС по различните дейности от проекта възлиза на около 4,7 милиона евро. Подробности за пилотния проект можете да откриете тук - Pilot Project: A Europe-wide response mechanism for violation of press and media freedom | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) .