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Над 30 класически автомобила се включиха в ретро парад в Момчилград (Видео)

Ненко Станев

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"Додж Роял", произведен през 1957 г. беше атракцията на парада. СНИМКИ: НЕНКО СТАНЕВ

Над 30 стари автомобила се включиха в първия ретро парад в Момчилград. Класическите автомобили бяха разположени по алеите в градския парк, където бяха разглеждани от местните жители в продължение на 3 часа. Най-голям интерес предизвика „Додж Роял“, произведен през 1957 година. Сред автомобилите имаше „Булгар Рено“, „Фолксваген Карман“, „Жигули“, „Трабант“ и други.

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"Додж Роял", произведен през 1957 г. беше атракцията на парада. СНИМКИ: НЕНКО СТАНЕВ

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