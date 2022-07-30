Над 30 класически автомобила се включиха в ретро парад в Момчилград (Видео)

Над 30 стари автомобила се включиха в първия ретро парад в Момчилград. Класическите автомобили бяха разположени по алеите в градския парк, където бяха разглеждани от местните жители в продължение на 3 часа. Най-голям интерес предизвика „Додж Роял“, произведен през 1957 година. Сред автомобилите имаше „Булгар Рено“, „Фолксваген Карман“, „Жигули“, „Трабант“ и други.