В последния си ден като премиер Кирил Петков уволни служебния финансов министър

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са освободени шестима заместник-министри, съобщиха от правителствената пресслужба.

От длъжността заместник-министър на здравеопазването са освободени Петър Грибнев, Невена Цанкова и Любомир Бакаливанов.

Ивайло Стайков е освободен от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

От длъжността заместник-министър на финансите са освободени Андрей Цеков и Росица Велкова-Желева, която бе обявена от президента Румен Радев днес като бъдещ служебен финансов министър.