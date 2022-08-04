Гълъб Донев: Ще подготвим план за стабилизирането на "Булгаргаз" (Видео)

Следващата седмица обявяват търг за краткосрочни доставки на втечнен газ

Още утре ще бъде изготвен план за финансовото стабилизиране на "Булгаргаз", за да бъде дружеството в състояние да обезпечи газовите доставки.Това съобщи премиерът Гълъб Донев в началото на първото заседание на служебния кабинет.

Следващата седмица пък ще се обяви търг за краткосрочни доставки на втечнен газ, за да бъде подсигурено потреблението до края на отоплителния сезон. "Това се резултатите, които постигнахме след снощната работа на кризисния щаб, която ще продължи и през почивните дни, за да бъдем максимално честни и открити пред българското общество и бизнес", посочи служебният премиер.

Късно вчера бе сформиран национален оперативен щаб, който да работи за подсигуряването на страната с ток и газ заради наследения от кабинета "Петков" хаос в сектора.

От кризисния щаб очаквам реални действия, а не само думи. Няма да влизам в задочни политически спорове, моята отговорност е да търся решение на проблемите и да не създавам илюзии. Правителството знае какво прави, няма нужда от външни консултантстки услуги", каза Донев.

Служебното правителство провежда първо редовно заседание днес при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 16 ОТ ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 5 МАЙ 2022 Г., НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 6 ОТ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 13 ЮЛИ 2022 Г. И НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 46 ОТ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г.

Внася: министър-председателят

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ / ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Внася: министър-председателят

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Внася: министър-председателят