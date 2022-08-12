ЦИК определи състава на Районните избирателни комисии за вота на 2 октомври

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи и определи състава на Районните избирателни комисии (РИК) за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. До намесата на ЦИК се стигна, след като партиите по места не можаха да се разберат за членовете на РИК-овете.
Решенията на ЦИК се отнасят за многомандатните избирателни райони (МИР): Сливен, Хасково, Ловеч, Пловдив, Пловдив-област, Стара Загора, Враца, Бургас, Велико Търново, Варна, Русе, Кърджали, Разград, Шумен, Ямбол, Силистра, Монтана, Добрич, София-област, Габрово, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Плевен и Смолян.
Със свои решения от 10 август, ЦИК определи състава на Районните избирателни комисии в 23, 24, 25 – МИР София, 01 -МИР Благоевград, 14 МИР- Перник и 28- МИР Търговище.
01- МИР Благоевград
02- МИР Бургас
03- МИР Варна
04- МИР Велико Търново
05- МИР Видин
06- МИР Враца
07- МИР Габрово
08- МИР Добрич
09- МИР Кърджали
10- МИР Кюстендил
11- МИР Ловеч
12- МИР Монтана
13- МИР Пазарджик
14- МИР Перник
15- МИР Плевен
16- МИР Пловдив- град
17- МИР Пловдив- област
18- МИР Разград
19- МИР Русе
20- МИР Силистра
21- МИР Сливен
22- МИР Смолян
23- МИР София
24- МИР София
25- МИР София
26- МИР София- област
27- МИР Стара Загора
28- МИР Търговище
29- МИР Хасково
30- МИР Шумен
31- МИР Ямбол
Районната избирателни комисии встъпват в правомощията си на 13 август 2022 г.
Решенията за състава на отделните РИК към многомандатните избирателни райони подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.