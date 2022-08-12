ЦИК определи състава на Районните избирателни комисии за вота на 2 октомври

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи и определи състава на Районните избирателни комисии (РИК) за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. До намесата на ЦИК се стигна, след като партиите по места не можаха да се разберат за членовете на РИК-овете.

Решенията на ЦИК се отнасят за многомандатните избирателни райони (МИР): Сливен, Хасково, Ловеч, Пловдив, Пловдив-област, Стара Загора, Враца, Бургас, Велико Търново, Варна, Русе, Кърджали, Разград, Шумен, Ямбол, Силистра, Монтана, Добрич, София-област, Габрово, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Плевен и Смолян.

Със свои решения от 10 август, ЦИК определи състава на Районните избирателни комисии в 23, 24, 25 – МИР София, 01 -МИР Благоевград, 14 МИР- Перник и 28- МИР Търговище.

01- МИР Благоевград

02- МИР Бургас

03- МИР Варна

04- МИР Велико Търново

05- МИР Видин

06- МИР Враца

07- МИР Габрово

08- МИР Добрич

09- МИР Кърджали

10- МИР Кюстендил

11- МИР Ловеч

12- МИР Монтана

13- МИР Пазарджик

14- МИР Перник

15- МИР Плевен

16- МИР Пловдив- град

17- МИР Пловдив- област

18- МИР Разград

19- МИР Русе

20- МИР Силистра

21- МИР Сливен

22- МИР Смолян

23- МИР София

24- МИР София

25- МИР София

26- МИР София- област

27- МИР Стара Загора

28- МИР Търговище

29- МИР Хасково

30- МИР Шумен

31- МИР Ямбол

Районната избирателни комисии встъпват в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решенията за състава на отделните РИК към многомандатните избирателни райони подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.