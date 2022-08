35 тона хуманитарна помощ за украинци пристига в България

Утре на ВИП Терминала на летище София председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров ще приеме пратка от 35 тона хуманитарна помощ от Великобритания, предназначена за пострадалите от конфликта в Украйна.

Помощта е първи етап от проекта "Ръце през небето" (Hands Across the Skies - HAS), който е иницииран от 6-годишната Мадисън Мани-Бейкър и нейния баща Марк Бейкър, а партньори в начинанието са БЧК, Фондация „За доброто“ и Асоциацията на българската авиационна индустрия.

На местно ниво „Ръце през небето“ се представлява от председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия и директор на HAS за България Тодор Иванджиков и от Лидия Мартин, директор „Хуманитарна помощ“, HAS.

Представители на изпълнителната власт, бизнеса и деца са поканени да посрещнат Мадисън и нейните приятели.