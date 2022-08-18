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Петима младежи пребиха и ограбиха 42-годишен на хълма Бунарджика в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Паметникът на Альоша в Пловдив. СНИМКИ: ИВАН МИХАЛЕВ

42-годишен мъж от Пловдив е бил пребит в парка на хълма Бунарджика, а около 1 часа след полунощ той потърсил помощ във Второ РУ.

Инцидентът станал във вторник, съобщиха от полицията. Пострадалият обяснил, че бил нападнат от няколко младежи. От боя загубил съзнание, а когато се опомнил разбрал, че раницата му липсва.

Служители от районното и отдел "Криминална полиция" установили извършителите и в рамките на едно денонощие задържали петима - на възраст между 16 и 23 години. Уведомена е районната прокуратура и по случая е образувано досъдебно производство.

Паметникът на Альоша в Пловдив. СНИМКИ: ИВАН МИХАЛЕВ

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