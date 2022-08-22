Заловиха избягал шофьор, блъснал момиче и мъж в Кюстендилско

Шофьор блъсна момиче и мъж в кюстендилското село Яхиново и после избягал, съобщиха от ОД на МВР-Кюстендил.

Инцидентът станал в неделя призори. Водач на лек автомобил „Фолксваген“ при маневра на заден ход е блъснал 19-годишна пешеходка и 38-годишен пешеходец в с. Яхиново и е напуснал местопроизшествието.

На пострадалите е оказана медицинска помощ, като пешеходецът е с комоцио. Водачът на автомобила е установен -39-годишен жител на селото и е задържан с полицейска заповед. Той е отказал да му бъде направен тест за употреба на алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.