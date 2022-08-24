Двама се сбиха след катастрофа на моста край село Първомайци

Служители на полицейското управление в Г. Оряховица разследват случай на саморазправа между водачи на два катастрофирали автомобила, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Около 14,00 ч. във вторник на каменен мост преди с. Първомайци е възникнало произшествие с материални щети между лек автомобил «Ивеко», управляван от 44-годишен от Г. Оряховица и 18-годишен пътник и товарен автомобил «Пежо», управляван от 24-годишен от Русе. Двамата водачи влезли в спор, относно виновника за произшествието, който прераснал в сбиване.

В резултат на това е пострадал 18-годишният пътник от ивекото. Той е получил травма на зъб. Започнато е досъдебно производство. Работата по изясняване на случая продължава.