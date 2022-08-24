ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

92-годишен бръснар дръпна контра на Мишо Билалов в...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12360324 www.24chasa.bg

Двама се сбиха след катастрофа на моста край село Първомайци

Дима Максимова

[email protected]

1708

Служители на полицейското управление в Г. Оряховица разследват случай на саморазправа между водачи на два катастрофирали автомобила, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Около 14,00 ч. във вторник на каменен мост преди с. Първомайци е възникнало произшествие с материални щети между лек автомобил «Ивеко», управляван от 44-годишен от Г. Оряховица и 18-годишен пътник и товарен автомобил «Пежо», управляван от 24-годишен от Русе. Двамата водачи влезли в спор, относно виновника за произшествието, който прераснал в сбиване.

В резултат на това е пострадал 18-годишният пътник от ивекото. Той е получил травма на зъб. Започнато е досъдебно производство. Работата по изясняване на случая продължава.

Четете още

Още от Криминални

Водещи новини